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Sosyete Moda Görsün: Nazlı Sabancı'nın Özene Bezene Süslediği Kızı Arzu Alara'nın Kombinini Görmeniz Lazım!

Sosyete Moda Görsün: Nazlı Sabancı'nın Özene Bezene Süslediği Kızı Arzu Alara'nın Kombinini Görmeniz Lazım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.02.2025 - 16:26

Son zamanlarda tatsız meselelerle gündeme gelen Hacı ve Nazlı Sabancı çifti, babalık davası sonucunda oğlu olduğu kanıtlanan Uzay meselesini şimdilik kapatmış gibi gözüküyor. 

Birkaç haftadır 'sorun yok' mesajı verdikleri paylaşımlarıyla gündeme gelen ailenin bugün gündemde olmasının sebebi ise yavaş yavaş yetişen minik moda ikonu Arzu Alara!

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Birkaç ay önce patlayan ve doğru da çıkan babalık davası sonucunda Hacı Sabancı'nın bir oğlunun olduğu ortaya çıkmıştı.

Birkaç ay önce patlayan ve doğru da çıkan babalık davası sonucunda Hacı Sabancı'nın bir oğlunun olduğu ortaya çıkmıştı.

Nazlı Sabancı ile 2021 yılında evlenen Hacı Sabancı'nın oğlu Uzay'ın doğum tarihinin de 2021 olması ailede işlerin karışacağını düşündürmüştü.

Fakat öyle olmadı. Haberler çıktıktan babalık testi de sonuçlandıktan sonra önce Hacı Sabancı'dan sonra da Nazlı Sabancı'dan "keyfimiz gayet yerinde" pozları gelmişti.

Fakat öyle olmadı. Haberler çıktıktan babalık testi de sonuçlandıktan sonra önce Hacı Sabancı'dan sonra da Nazlı Sabancı'dan "keyfimiz gayet yerinde" pozları gelmişti.

Birkaç gün içinde de konu kapandı sahiden. Hacı Sabancı'nın oğlunu ve yaşanan süreci konuşmaz olduk. Nazlı Sabancı da her zamanki gibi sosyal medya paylaşımlarına devam etti.

Birkaç gün içinde de konu kapandı sahiden. Hacı Sabancı'nın oğlunu ve yaşanan süreci konuşmaz olduk. Nazlı Sabancı da her zamanki gibi sosyal medya paylaşımlarına devam etti.

Takip edenler mutlaka biliyordur, Nazlı Sabancı şimdilerde 1.5 yaşında olan kızı Arzu Alara'yı tüm gözlerden "emojilerle" sakınıyor!

Takip edenler mutlaka biliyordur, Nazlı Sabancı şimdilerde 1.5 yaşında olan kızı Arzu Alara'yı tüm gözlerden "emojilerle" sakınıyor!

Kiminle fotoğrafı olduğu fark etmeksizin Arzu Alara'nın yüzü türlü türlü emojilerle kapatılıyor ve hatta bu durum takipçilerinin de tepki göstermesine sebep oluyor.

Kiminle fotoğrafı olduğu fark etmeksizin Arzu Alara'nın yüzü türlü türlü emojilerle kapatılıyor ve hatta bu durum takipçilerinin de tepki göstermesine sebep oluyor.

Geçtiğimiz hafta da aynı durum yaşanmış, kızının yüzünü gizleyen Nazlı Sabancı tepki çekmişti hatta! Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

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Birkaç saat önce Nazlı Sabancı'dan yepyeni bir paylaşım geldi! Minik kızını süsleyip püsleyen Nazlı Sabancı Arzu Alara'sını paylaştı.

Birkaç saat önce Nazlı Sabancı'dan yepyeni bir paylaşım geldi! Minik kızını süsleyip püsleyen Nazlı Sabancı Arzu Alara'sını paylaştı.

Arzu Alara'nın bal yanakları da, kırmızı fiyonk desenli elbisesi de, ayakkabıları da "Küçük moda ikonu yetişiyor!" dedirtti.

Arzu Alara'nın bal yanakları da, kırmızı fiyonk desenli elbisesi de, ayakkabıları da "Küçük moda ikonu yetişiyor!" dedirtti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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