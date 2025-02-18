Akraba Olduklarını Duyduğunuzda Küçük Çaplı Bir Şok Geçirmenize Sebep Olacak Ünlüler!
Akraba Olduklarını Duyduğunuzda Küçük Çaplı Bir Şok Geçirmenize Sebep Olacak Ünlüler!
Birçok ünlünün doğduğu anda en az kendisi kadar ünlü olan, hepimizin de tanıdığı çocukları var orası cepte. Aile bağlarına da genel olarak gayet hakimiz. Fakat biz bu sefer daha derine indik...
Bir iki tanesi hariç (onları da belki hiç bilmeyen vardır diye ekledik), akraba olduklarını tahmin edemeyeceğinizi iddia ettiğimiz ünlüleri sizler için derledik!
Gelin, kimler birbiriyle bağlantılıymış da ruhumuz duymamış beraber görelim.
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Ünlülerimiz hayatlarına çoğalarak devam ediyor ve kurdukları aileler daima dikkatimizi çekmeyi, merakımızı uyandırmayı başarıyor!
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1. Fatma Aliye Topuz ve Suna Selen
2. Suna Yıldızoğlu ve Yasemin Kay Allen
3. Kraliçe Elizabeth ve Beyonce
4. Birce Akalay ve Barış Murat Yağcı
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5. Dağhan Külegeç ve Sevinç Erbulak
6. Audrey Hepburn ve Prenses Diana
7. Soner Sarıca ve Kadir İnanır
8. Aras Bulut İynemli ve Miray Daner
9. Kate Middleton ve Ellen DeGeneres
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10. Bülent Şakrak ve Erkan Kolçak Köstendil
11. Reynmen ve Cem Yılmaz
12. Berk Atan ve Ebru Destan
13. Selen Seyven ve Ezel Akay
14. Barack Obama ve Brad Pitt
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15. Edis ve Haluk Levent
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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