onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Akraba Olduklarını Duyduğunuzda Küçük Çaplı Bir Şok Geçirmenize Sebep Olacak Ünlüler!

Akraba Olduklarını Duyduğunuzda Küçük Çaplı Bir Şok Geçirmenize Sebep Olacak Ünlüler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.02.2025 - 16:00

Birçok ünlünün doğduğu anda en az kendisi kadar ünlü olan, hepimizin de tanıdığı çocukları var orası cepte. Aile bağlarına da genel olarak gayet hakimiz. Fakat biz bu sefer daha derine indik... 

Bir iki tanesi hariç (onları da belki hiç bilmeyen vardır diye ekledik), akraba olduklarını tahmin edemeyeceğinizi iddia ettiğimiz ünlüleri sizler için derledik! 

Gelin, kimler birbiriyle bağlantılıymış da ruhumuz duymamış beraber görelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlülerimiz hayatlarına çoğalarak devam ediyor ve kurdukları aileler daima dikkatimizi çekmeyi, merakımızı uyandırmayı başarıyor!

Ünlülerimiz hayatlarına çoğalarak devam ediyor ve kurdukları aileler daima dikkatimizi çekmeyi, merakımızı uyandırmayı başarıyor!

Fakat bir de köken aile durumu var biliyorsunuz. Evlendikten sonra kurulan ailelerdense, yıllardır tanımamıza rağmen birbirleriyle bir alakası olduğunu muhtemelen bilmediğiniz ünlüleri derledik sizler için! Hazırsanız başlayalım...🚀

1. Fatma Aliye Topuz ve Suna Selen

1. Fatma Aliye Topuz ve Suna Selen

50 TL'nin üzerinde gördüğümüz ünlü Osmanlı yazarı, çevirmeni ve aktivisti Fatma Aliye, ünlü oyuncu Suna Selen'in anneannesi.

2. Suna Yıldızoğlu ve Yasemin Kay Allen

2. Suna Yıldızoğlu ve Yasemin Kay Allen

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu, Yasemin Kay Allen'ın annesi.

3. Kraliçe Elizabeth ve Beyonce

3. Kraliçe Elizabeth ve Beyonce

Beyonce 2. kuşaktan Kraliçe Elizabeth'in 25. kuzeni, soyu da ta Kral II. Henry'ye kadar uzanıyor!

4. Birce Akalay ve Barış Murat Yağcı

4. Birce Akalay ve Barış Murat Yağcı

Survivor şampiyonu Barış Murat Yağcı, Birce Akalay'ın kuzeni.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5. Dağhan Külegeç ve Sevinç Erbulak

5. Dağhan Külegeç ve Sevinç Erbulak

Füsun Erbulak ve Altan Erbulak'ın kızı olan Sevinç Erbulak, Kavak Yelleri'nin Efe'si Dağhan Külegeç'in kuzeni.

6. Audrey Hepburn ve Prenses Diana

6. Audrey Hepburn ve Prenses Diana

Bir tık uzaktan fakat Audrey Hepburn ve Prenses Diana da kuzen!

7. Soner Sarıca ve Kadir İnanır

7. Soner Sarıca ve Kadir İnanır

Saçların yatışından da anlayacağınız üzere 😂 şarkıcı Soner Arıca, Kadir İnanır'ın yeğeni.

8. Aras Bulut İynemli ve Miray Daner

8. Aras Bulut İynemli ve Miray Daner

Buna belki şok olmayabilirsiniz fakat ilk duyulduğunda şok etkisi yarattığı kesin! Aras Bulut İynemli ve Miray Daner de kuzen.

9. Kate Middleton ve Ellen DeGeneres

9. Kate Middleton ve Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres, Kate Middleton'un 15. kuşaktan kuzeni.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10. Bülent Şakrak ve Erkan Kolçak Köstendil

10. Bülent Şakrak ve Erkan Kolçak Köstendil

Tıpkı Miray Daner ve Aras Bulut İynemli gibi bu da şimdi duyduğunuzda şok olma ihtimaliniz düşük olanlardan... Erkan Kolçak Köstendil, Bülent Şakrak'ın yeğeni.

11. Reynmen ve Cem Yılmaz

11. Reynmen ve Cem Yılmaz

Son zamanlarda büyük bir çıkış yakalayan Reynmen, Cem Yılmaz'ın yeğeni. Aradaki bağ ise şöyle; Cem Yılmaz, Reymnen'in annesinin dayısının oğlu!

12. Berk Atan ve Ebru Destan

12. Berk Atan ve Ebru Destan

Ünlü şarkıcı Ebru Destan, oyuncu Berk Atan'ın halası.

13. Selen Seyven ve Ezel Akay

13. Selen Seyven ve Ezel Akay

Zamanında Genco dizisiyle geniş bir hayran kitlesi edinen Selen Seyven, Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Ezel Akay'ın yeğeni.

14. Barack Obama ve Brad Pitt

14. Barack Obama ve Brad Pitt

Brad Pitt, Barack Obama'nın 9. kuşak kuzeni!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

15. Edis ve Haluk Levent

15. Edis ve Haluk Levent

Bu hısım akrabalığa giriyor sanıyoruz yine de koca bir ailenin içinde beraber oldukları gerçeğini değiştirmez! Haluk Levent'in yeğeni Edis'in kuzeniyle evli.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın