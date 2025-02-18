İlk Defa Bu Kadar Net Görüyoruz: Barış Arduç ve Gupse Özay'ın Minik Kızı Jan Asya Annesinin Kopyası Çıktı!
İlk Defa Bu Kadar Net Görüyoruz: Barış Arduç ve Gupse Özay'ın Minik Kızı Jan Asya Annesinin Kopyası Çıktı!
Uzun yıllardır magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olan Gupse Özay ve Barış Arduç, 2020 yılında evlendikten sonra 2022 yılında ilk bebekleri Jan Asya'yı kucağına almıştı.
Minik Jan Asya'yı bugüne dek hiçbir zaman net olmasa da gördük. Yine de kime benzediği merak konusuydu. Geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin muhabirleri tarafından Etiler'de kucağında kızıyla görüntülenen Gupse Özay merakları net bir şekilde giderdi!
Jan Asya'nın yüzde yüz oranla annesinin kopyası olduğu ortaya çıktı!
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Deliha filminde beraber başrolde oynadıktan sonra arkadaşlıkları zaman içerisinde aşka dönen Gupse Özay ve Barış Arduç yıllardır sektörde en hayran kalınan çiftlerin arasında yer alıyor.
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2014'te başlayan aşklarını 2020 yılında evlilikle taçlandıran çift, ayrı ayrı projeleri ve başarılı oyunculuklarıyla dikkat çekiyor.
Mutlaka bilen vardır, 2022'de ilk bebekleri Jan Asya'yı kucaklarına almıştı çiftimiz. Uzunca bir süre "Acaba kime benziyor?" diye düşündüğümüz Jan Asya'yı yaz tatilinde gülücükler saçarken görünce kalbimiz erimişti.
Ardından minik Jan Asya'Yı 2. yaş doğum gününde de tam olmamakla beraber yine görmüş, çekirdek ailenin mutluluğuna koca bir "maşallah" demiştik.
Geçtiğimiz saatlerde Gupse Özay, Gazete Magazin muhabirleri tarafından Etiler'de kucağında kızı ile görüntülendi. Jan Asya'yı da ilk defa bu kadar net görmüş olduk!
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Hiç şüphemiz yok, kameraları görünce gülücükler atıp afallayan Jan Asya'yı görünce siz de annesinin kopyası olduğuna kanaat getireceksiniz ama buyurun o tatlı anları beraber görelim! 🧿
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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