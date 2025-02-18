Kimden Bahsediyor? Danla Bilic, Podcast'inde İlk Aşkının Arkasında Bıraktığı Enkazı Gözleri Dola Dola Anlattı!
Kimden Bahsediyor? Danla Bilic, Podcast'inde İlk Aşkının Arkasında Bıraktığı Enkazı Gözleri Dola Dola Anlattı!
Geçtiğimiz haftalarda YouTube'a DanlaCast programıyla dönen Danla Bilic'in ilk konuğu Blok3, ikinci konuğu ise Adil Yıldırım olmuştu.
Şimdilerde jokey sevgilisi Berk Çetin'le keyfi pek yerinde olan Danla'nın Adil Yıldırım'a ilk aşkının arkasında bıraktığı enkazı gözleri dolu dolu anlattığı anlar X'te resmen viral oldu! Hangi ex'inden bahsettiği merak konusu olurken hançer gibi saplanan cümleleri de milyonların hissine tercüman oldu!
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Zaman içerisindeki değişimi, güzelliği ve paylaşımlarıyla sık sık tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Danla Bilic, uzun bir süredir YouTube'a es vermişti biliyorsunuz.
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Bir dönem sürekli yeni videosunu beklediğimiz Danla Bilic, yaptığı iş birlikleriyle öne çıkmayı tercih etmiş, kendini bir dinlenme sürecine almıştı.
Bu sırada Çakal geldi geçti, Doğan Alemdar dedikoduları patladı fakat Danla aşkı, jokey Berk Çetin'de buldu.
Geçtiğimiz günlerde de YouTube'a DanlaCast isimli yeni programıyla döneceğini aşağıda gördüğünüz görselle duyurmuştu kendisi.
DanlaCast başladı, hatta iki bölümü yayınlandı bile! İlk bölümünde Blok3'ü konuk eden ve günlerce konuşulan Danla Bilic'in ikinci konuğu da Adil Yıldırım olmuştu.
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Oldukça derin aşk mevzularının konuşulduğu bölümde, Danla Bilic'in ilk aşkının kendisi üzerinde bıraktığı etkiyi gözleri dola dola anlattığı anlar X'te resmen viral oldu.
Akıllara yıllar önce yaşadığı aşk, "Tatlıcı" lakabıyla tanıdığımız eski sevgilisi Berat Demir geldi.
Buyurun, önce Danla'nın milyonların hislerine tercüman olan açıklamasını bir dinleyelim...
Sonra da kimler ne demiş onu görelim! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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