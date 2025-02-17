Nasıl Kıydın? Uzun Saçlarıyla Asaletin Kitabını Yazan Birce Akalay'dan Şoka Sokan İmaj Değişikliği!

En son Mezarlık ve Kuş Uçuşu dizilerindeki inanılmaz performansıyla izlediğimiz Birce Akalay, sadece başarılı oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlülerimizden.

Son zamanlarda herhangi bir yeni projede yer almayan Akalay'ın bugün gündemimizde olmasının sebebi ise ne yazık ki deli dolu aşk hayatı değil...

Geçtiğimiz saatlerde, Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşan Birce Akalay, güzelim kıvırcık saçlarına kıydığını duyurdu. Yeni halini gören sosyal medya kullanıcıları ise bu karardan hiç memnun kalmadı. Gelin, hem Akalay'ın son halini beraber görelim hem de kimler ne demiş onu inceleyelim!