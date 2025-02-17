Nasıl Kıydın? Uzun Saçlarıyla Asaletin Kitabını Yazan Birce Akalay'dan Şoka Sokan İmaj Değişikliği!
Nasıl Kıydın? Uzun Saçlarıyla Asaletin Kitabını Yazan Birce Akalay'dan Şoka Sokan İmaj Değişikliği!
En son Mezarlık ve Kuş Uçuşu dizilerindeki inanılmaz performansıyla izlediğimiz Birce Akalay, sadece başarılı oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlülerimizden.
Son zamanlarda herhangi bir yeni projede yer almayan Akalay'ın bugün gündemimizde olmasının sebebi ise ne yazık ki deli dolu aşk hayatı değil...
Geçtiğimiz saatlerde, Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşan Birce Akalay, güzelim kıvırcık saçlarına kıydığını duyurdu. Yeni halini gören sosyal medya kullanıcıları ise bu karardan hiç memnun kalmadı. Gelin, hem Akalay'ın son halini beraber görelim hem de kimler ne demiş onu inceleyelim!
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Asaleti ve zarafetiyle ayrı, başarılı oyunculuğu, özel hayatı, güzelliği ve samimiyetiyle ayrı konuşulan Birce Akalay, son zamanların en sevilen, en gözde isimlerinden biri biliyorsunuz.
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En son dijital platformda yayınlanan Mezarlık ve Kuş Uçuşu dizisinde izlediğimiz ve hayran kaldığımız Birce Akalay şimdilerde aşkın tadını çıkarıyor.
Meslektaşı Hakan Kurtaş'la yaşadığı deli dolu aşkı anlatmamıza gerek yok herhalde. Bazı aşklarda gözler her şeyi anlatır ya hani onlarınki en başından beri öyle bir aşk!
Bugün de yine Birce Akalay'ın aşk pozlarından birini veya yeni bir proje haberini konuşmayı çok isterdik fakat ne yazık ki kendisinin imza özelliklerinden biri olan uzun kıvırcık saçlarına son bir kez bakmanızı rica ediyoruz sizden...
Birce Akalay, geçtiğimiz saatlerde güzelim saçlarına bir çırpıda kıydığını aşağıda gördüğünüz fotoğrafıyla duyurdu.
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Daha önce de benzer bir saç kesimi deneyen Birce Akalay'ın radikal imaj değişikliği sosyal medyada sınıfta kaldı. 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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