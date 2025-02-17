Yaşadığı Korkunç Travmaları Duyurmaya Çalışan TikTok Fenomeni Lavinia Özmen Hayatını Kaybetti

Küçücük bir kız çocuğuyken yaşadığı korkunç travmaları TikTok'ta anlatıp kendini duyurmaya ve aynı durumda olan diğer hemcinslerine yardım eli uzatmaya çalışan fenomen Lavinia Özmen'in (Gizem Özmen) geçtiğimiz gün ne yazık ki hayatını kaybettiği öğrenildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen kazada, yol kenarında park halindeki tankere çarpan otomobilde bulunan iki kişiden biri olan Gizem Özmen olay yerinde vefat etti.