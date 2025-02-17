Yaşadığı Korkunç Travmaları Duyurmaya Çalışan TikTok Fenomeni Lavinia Özmen Hayatını Kaybetti
Yaşadığı Korkunç Travmaları Duyurmaya Çalışan TikTok Fenomeni Lavinia Özmen Hayatını Kaybetti
Küçücük bir kız çocuğuyken yaşadığı korkunç travmaları TikTok'ta anlatıp kendini duyurmaya ve aynı durumda olan diğer hemcinslerine yardım eli uzatmaya çalışan fenomen Lavinia Özmen'in (Gizem Özmen) geçtiğimiz gün ne yazık ki hayatını kaybettiği öğrenildi.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen kazada, yol kenarında park halindeki tankere çarpan otomobilde bulunan iki kişiden biri olan Gizem Özmen olay yerinde vefat etti.
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TikTok ve Instagram'da Lavinia Özmen adıyla tanınan, gerçek ismi de Gizem Özmen olan fenomenden acı haber geçtiğimiz saatlerde geldi.
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Geçtiğimiz sene "travma kasesi" notunu düştüğü bir çocukluk fotoğrafını TikTok'ta paylaşan 24 yaşındaki genç kadın, başından geçen korkunç olayları anlatmıştı.
Denk gelen herkesin tüylerini diken diken eden hikayesi özellikle TikTok'ta büyük ilgi görmüş, Özmen'e destek mesajları yağmasına sebep olmuştu.
Aynı zamanda paylaşımları kendisiyle aynı durumda olan diğer genç kız ve kadınların konuşmasına da vesile olmuştu.
Son birkaç aydır takipçilerinin kendisine anlattığı hikayeleri isim vermeden hikayeleştirerek duyurmaya başlayan Gizem Özmen, kendisine "Sessiz savaşların Sesi LAVİNİA" lakabını takmıştı.
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Son videosunu ise yalnızca 7 gün önce paylaşmış, yine bir takipçisinin sesi olmuştu.
Geçtiğimiz gün Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen kazada, yol kenarında park halindeki tankere çarpan arabada bulunan iki kişiden birinin TikTok fenomeni Lavinia Özmen olduğu ortaya çıktı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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