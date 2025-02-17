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Ayrılık Dedikoduları Kol Geziyordu: Sibil Çetinkaya Susmayı, Şükrü Özyıldız Son Noktayı Koymayı Tercih Etti!

Ayrılık Dedikoduları Kol Geziyordu: Sibil Çetinkaya Susmayı, Şükrü Özyıldız Son Noktayı Koymayı Tercih Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.02.2025 - 11:02

2025'e girdiğimizden beri ne durumda oldukları bir türlü kestirilemeyen Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız'ın büyük aşkı son zamanlarda ayrılık dedikodularıyla gündeme geliyordu. 

Fotoğraflar, like'lar ve takipleşme kalkmayınca aşkta bir geri dönüş olabileceğini düşünmüş, beklemeye başlamıştık. 

Fakat sanıyoruz ki kriz çözülemedi... Sibil Çetinkaya sessiz kalmayı tercih ederken son noktayı koyan Şükrü Özyıldız oldu. Son sözleri de bir miktar ağır kaçtı! Gelin, neler yaşanmış beraber görelim!

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2023 yazına aşağıda gördüğünüz Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız fotoğrafı damga vurmuştu hatırlarsanız...

2023 yazına aşağıda gördüğünüz Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız fotoğrafı damga vurmuştu hatırlarsanız...

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile yakışıklılığıyla kalp eriten ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ın aşk yaşadığı dedikoduları kısa sürede yayılmış, altı da boş çıkmamıştı.

Hatta birbirlerine o kadar aşık oldular ki ilk aylarda ciddi bir nazar önlemi alınmıştı. Her ikisi de yalnızca birbirlerinin uzuvlarını paylaşmayı, uzunca bir süre beraber poz vermemeyi tercih etti.

Hatta birbirlerine o kadar aşık oldular ki ilk aylarda ciddi bir nazar önlemi alınmıştı. Her ikisi de yalnızca birbirlerinin uzuvlarını paylaşmayı, uzunca bir süre beraber poz vermemeyi tercih etti.

Özellikle Sibil Çetinkaya'nın Şükrü Özyıldız'ı tüm kem gözlerden korumak için aldığı önlemler silsilesi kimilerini güldürürken kimilerine de tuhaf gelmişti. Fakat baktılar ki artık aşk ayyuka çıktı, ikisi de koyverdi ve imrendiren çift fotoğrafları peş peşe gelmeye başladı.

Bir an olsun ayrılamayan, çıktıkları her tatilde, katıldıkları her davette tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran ikili epey yol katetti.

Bir an olsun ayrılamayan, çıktıkları her tatilde, katıldıkları her davette tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran ikili epey yol katetti.

Keyifleri gayet yerinde, aşk da gayet yolunda gözüküyordu ki 2025'e girdikten kısa bir süre sonra birtakım tuhaflıklar sezilmeye başladı. Birbirinin her fotoğrafını beğenen, sık sık beraber poz paylaşan ve her durumda birlikte olduklarının sinyalini veren ikilinin sesi bıçak gibi kesildi.

En son bu ay başında büyük aşkın bittiğini gösteren birkaç mesele üst üste gelince ayrılık iddiaları daha da alevlenmişti. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fotoğraflar da like'lar da hala duruyordu. Birbirlerini takip de ediyorlardı... O yüzden belki de bir krizdir ayrılık yoktur diyorduk ki ilk açıklama geçtiğimiz saatlerde Şükrü Özyıldız'dan geldi.

Fotoğraflar da like'lar da hala duruyordu. Birbirlerini takip de ediyorlardı... O yüzden belki de bir krizdir ayrılık yoktur diyorduk ki ilk açıklama geçtiğimiz saatlerde Şükrü Özyıldız'dan geldi.

Sibil Çetinkaya sessizliği tercih ederken son noktayı koymayı tercih eden Şükrü Özyıldız, Posta'ya özel bir açıklamada bulundu.

Sibil Çetinkaya sessizliği tercih ederken son noktayı koymayı tercih eden Şükrü Özyıldız, Posta'ya özel bir açıklamada bulundu.

Önce ayrılığı doğruladı, 'Evet iddialar doğru. İlişkimizi sonlandırdık' dedi. Sonraki cümle ise bir miktar ağır kaçtı... Üç haftadır Kolombiya'da olduğunu söyleyen Şükrü Özyıldız, inzivasından 'yenilenip geldiğini' dile getirdi... Büyük aşkta kesin olarak sona geldik anlayacağınız. Evleneceklerine çok inanmıştık yalan yok ama ne yazık ki bu çiftimizi daha maziye gömüyoruz!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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