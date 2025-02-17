Ayrılık Dedikoduları Kol Geziyordu: Sibil Çetinkaya Susmayı, Şükrü Özyıldız Son Noktayı Koymayı Tercih Etti!
Ayrılık Dedikoduları Kol Geziyordu: Sibil Çetinkaya Susmayı, Şükrü Özyıldız Son Noktayı Koymayı Tercih Etti!
2025'e girdiğimizden beri ne durumda oldukları bir türlü kestirilemeyen Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız'ın büyük aşkı son zamanlarda ayrılık dedikodularıyla gündeme geliyordu.
Fotoğraflar, like'lar ve takipleşme kalkmayınca aşkta bir geri dönüş olabileceğini düşünmüş, beklemeye başlamıştık.
Fakat sanıyoruz ki kriz çözülemedi... Sibil Çetinkaya sessiz kalmayı tercih ederken son noktayı koyan Şükrü Özyıldız oldu. Son sözleri de bir miktar ağır kaçtı! Gelin, neler yaşanmış beraber görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2023 yazına aşağıda gördüğünüz Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız fotoğrafı damga vurmuştu hatırlarsanız...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatta birbirlerine o kadar aşık oldular ki ilk aylarda ciddi bir nazar önlemi alınmıştı. Her ikisi de yalnızca birbirlerinin uzuvlarını paylaşmayı, uzunca bir süre beraber poz vermemeyi tercih etti.
Bir an olsun ayrılamayan, çıktıkları her tatilde, katıldıkları her davette tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran ikili epey yol katetti.
Fotoğraflar da like'lar da hala duruyordu. Birbirlerini takip de ediyorlardı... O yüzden belki de bir krizdir ayrılık yoktur diyorduk ki ilk açıklama geçtiğimiz saatlerde Şükrü Özyıldız'dan geldi.
Sibil Çetinkaya sessizliği tercih ederken son noktayı koymayı tercih eden Şükrü Özyıldız, Posta'ya özel bir açıklamada bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın