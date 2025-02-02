Büyük Aşk Bitti mi? Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız Hakkında Ayrılık İddiası Patlak Verdi!
Büyük Aşk Bitti mi? Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız Hakkında Ayrılık İddiası Patlak Verdi!
Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız çifti aşklarını uzun süre gözlerden uzak yaşasa da ilan ettikten sonra sık sık gündeme geldi. Ancak son günlerde çiftin sosyal medyadaki hareketleri dikkat çekmeye başladı! Birbirlerinin postlarını beğenmemeleri ayrılık iddialarını alevlendirdi. Takipçileri, “Evlilik mi krize neden oldu?” sorusunu sormaya başladı. Öte yandan Çetinkaya’nın TikTok hesabından yaptığı şarkılı paylaşım da şüpheleri iyice artırdı.
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Ünlü influencer Sibil Çetinkaya ve başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız uzun süre gizledikleri aşklarını sosyal medya paylaşımlarıyla resmen ilan etmişti.
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İlişkilerini duyurduktan sonra sık sık aşk dolu kareler paylaşan çift hayranları tarafından büyük ilgiyle takip ediliyordu.
Ancak son dönemde sosyal medyada dikkat çeken bir değişiklik oldu!
İkilinin birbirlerinin Instagram postlarını beğenmemesi takipçilerin gözünden kaçmadı ve bu durum ayrılık iddialarını beraberinde getirdi.
Çiftin arasının bozulduğunu düşünen bazı takipçiler konuyla ilgili teoriler üretmeye başladı. En dikkat çeken iddia ise Sibil Çetinkaya’nın evlilik istediği ancak Şükrü Özyıldız’ın evlilik konusunda net olmadığıydı!
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Bununla da bitmedi! Sibil Çetinkaya’nın TikTok hesabında yaptığı şarkılı paylaşım takipçilerinin kafasını iyice karıştırdı. Hayranları bu paylaşımın bir mesaj olup olmadığını tartışmaya başladı. Paylaşımı buradan izleyebilirsiniz👇
Ayrılık iddiaları henüz netlik kazanmasa da sosyal medyadaki sessizlik dikkat çekiyor. İkiliden henüz bir açıklama gelmezken hayranlar “Ne oluyor?” diye soruyor. Sibil ve Şükrü ayrıldı mı yoksa sadece kısa süreli bir kriz mi yaşanıyor? Bekleyip göreceğiz!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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