Dilan Polat Bu Kez de Çalışanını Korkutmak İçin Yaptığı Şakayla Gündem Oldu
Dilan Polat Bu Kez de Çalışanını Korkutmak İçin Yaptığı Şakayla Gündem Oldu
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Dilan Polat yine şaşırtmayı başardı! Tahliye sonrası sosyal medyadan uzak kalacağını söyleyen fenomen verdiği sözü çoktan unuttu. Şimdi de bulaşık makinesine girerek çalışanına ilginç bir şaka yaptı! O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, “İyice kafayı yedi bu kadın” diyenler de oldu, “O kadın fark etmeyip bulaşık makinesinin kapağını tam kapatsaydı, Dilan'ın hali ne olurdu merak ediyorum” diyenlerde. İşte olay olan o anlar…
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Dilan Polat ve Engin Polat çifti tahliye sonrası sessiz kalacaklarını söylemişti ama Dilan Polat için bu mümkün olmadı! Geri döndü ve yine gündemde!
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Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım başına dert açsa da hız kesmeden devam eden fenomen şimdi de ilginç bir şaka videosuyla sosyal medyayı salladı.
Polat çalışanına şaka yapmak için bulaşık makinesinin içine girdi! Çalışanı makineden Dilan Polat’ın çıktığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar videoya alınırken, sosyal medyada yorumlar da gecikmedi.
İşte o anlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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