Dilan Polat Bu Kez de Çalışanını Korkutmak İçin Yaptığı Şakayla Gündem Oldu

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Dilan Polat yine şaşırtmayı başardı! Tahliye sonrası sosyal medyadan uzak kalacağını söyleyen fenomen verdiği sözü çoktan unuttu. Şimdi de bulaşık makinesine girerek çalışanına ilginç bir şaka yaptı! O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, “İyice kafayı yedi bu kadın” diyenler de oldu, “O kadın fark etmeyip bulaşık makinesinin kapağını tam kapatsaydı, Dilan'ın hali ne olurdu merak ediyorum” diyenlerde. İşte olay olan o anlar…