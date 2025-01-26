Fiyaskolar Peş Peşe: Dilan Polat Yine Kendi Başını Yaktı!
Fiyaskolar Peş Peşe: Dilan Polat Yine Kendi Başını Yaktı!
Her paylaşımı, her hareketiyle olay olmaya devam eden Dilan Polat bu kez de aldığı reklam cezalarıyla sarsıldı. Eski iş yerinin tanıtımını yaptığı paylaşımlarda “reklam” ibaresi kullanmadığı için ceza kesildiğini anlatan Polat, yaşadığı şoku gözyaşlarıyla anlattı. Üç farklı firmadan gelen cezalarla karşı karşıya kalan Polat, cezaların detaylarından habersiz olduğunu söyledi. Ünlü fenomen “Bunların nasıl ödeneceğine dair hiçbir bilgim yok” diyerek takipçilerinden dua istedi.
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Dilan Polat, bir önceki gün yaptığı paylaşımda bir sorundan dolayı büyük bir üzüntü yaşadığını ifade etmiş ve konunun detaylarını vermeyerek herkesi merak içinde bırakmıştı.
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Eşi Engin Polat'ın kendisine üzülmemesi için haber vermediğini söyleyen Polat, ''Ne yapacağımı asla bilmiyormuş çaresiz kalmaktan çok yoruldum/ görünce şok oldum. Bana dua edin lütfen.” yazmıştı.
Bugün ise konuyla ilgili detayları bir video ile açıklayan Polat, reklam cezalarından dolayı zor durumda olduğunu söyledi. Eski iş yerinin tanıtımını yaptığı gönderilerde “reklam” ibaresini kullanmadığı gerekçesiyle ceza aldığını belirten fenomen, bunun dışında iki firmadan yine reklam nedeniyle ceza aldığını anlattı
Gözyaşları içinde konuşan Polat, gelen cezanın tutarı hakkında da “Hiçbir bilgim yok. Ne kadar oldu, ne çıkacağı, ne yapacağız onu bilmiyorum. Ama hiçbir kazancım, hiçbir gelirim buralardan yok. Ama bunların nasıl ödeyeneceğine dair de hiçbir fikrim yok.'' diye konuştu.
Polat, takipçilerinden dua isterken, ınfluencerları da dikkatli olmaları konusunda uyarmayı ihmal etmedi.
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İşte o paylaşımı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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