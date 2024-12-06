Çarşafa Girip 'Tüm Sülaleyi Birbirine Katan Yenge' İçeriği Çeken Dilan Polat'ın Paylaşımı Topa Tutuldu!

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalar sonucunda eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat 10 ay sonra tahliye edilmişti. Tahliyesinin ardından sosyal medya paylaşımlarına kaldığı yerden hatta fazlasıyla devam eden Dilan Polat'ın paylaşımları da tepki çekmişti tabii. Ünlü isim bu kez de çarşafa girip 'Sülaleyi birbirine kattıktan sonra cuma kur'anı okutan yengem' notunu düştüğü bir paylaşım yaptı. Polat'ın paylaşımı topa tutuldu.