Çarşafa Girip 'Tüm Sülaleyi Birbirine Katan Yenge' İçeriği Çeken Dilan Polat'ın Paylaşımı Topa Tutuldu!
Çarşafa Girip 'Tüm Sülaleyi Birbirine Katan Yenge' İçeriği Çeken Dilan Polat'ın Paylaşımı Topa Tutuldu!
Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalar sonucunda eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat 10 ay sonra tahliye edilmişti. Tahliyesinin ardından sosyal medya paylaşımlarına kaldığı yerden hatta fazlasıyla devam eden Dilan Polat'ın paylaşımları da tepki çekmişti tabii. Ünlü isim bu kez de çarşafa girip 'Sülaleyi birbirine kattıktan sonra cuma kur'anı okutan yengem' notunu düştüğü bir paylaşım yaptı. Polat'ın paylaşımı topa tutuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalar sonucunda eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cezaevine girmeden önce şatafatlı hayatı ve gösterişli paylaşımları ile dikkat çeken Dilan Polat tahliyesinin ardından paylaşımlarına kaldığı yerden hatta fazlasıyla devam etmişti.
Dilan Polat geçtiğimiz saatlerde bu kez de çarşafa girip 'Sülaleyi birbirine kattıktan sonra cuma kur'anı okutan yengem' notunu düştüğü bir paylaşım yaptı.
Polat'ın paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Gelin önce Dilan Polat'ın paylaşımına sonra da gelen tepkilere bakalım!
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın