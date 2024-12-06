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60. Yaşını Kutlayan Oscar Ödüllü Oyuncu Marisa Tomei'nin Genç Görünümü "Coğrafya Kaderdir" Dedirtti!

60. Yaşını Kutlayan Oscar Ödüllü Oyuncu Marisa Tomei'nin Genç Görünümü "Coğrafya Kaderdir" Dedirtti!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
06.12.2024 - 18:30

Oskar Ödüllü, Altın Küre Ödülü adaylığı bulunan Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu Marisa Tomei'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü oyuncu özellikle Örümcek Adam: Eve Dönüş filminde May Parker karakteri ile hafızalara kazınmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ünlü oyuncu 60. yaşını kutladı. 60 yaşında gençlere taş çıkartan bir görünüme sahip olan Marisa Tomei'nin görünümü sosyal medyada gündem oldu.

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Oskar Ödüllü, Altın Küre Ödülü adaylığı bulunan Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu Marisa Tomei'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Oskar Ödüllü, Altın Küre Ödülü adaylığı bulunan Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu Marisa Tomei'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ünlü oyuncu özellikle Örümcek Adam: Eve Dönüş filminde May Parker karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

Ünlü oyuncu özellikle Örümcek Adam: Eve Dönüş filminde May Parker karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde ünlü oyuncu 60. yaşını kutladı. 60 yaşında gençlere taş çıkartan bir görünüme sahip olan Marisa Tomei'nin görünümü sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz saatlerde ünlü oyuncu 60. yaşını kutladı. 60 yaşında gençlere taş çıkartan bir görünüme sahip olan Marisa Tomei'nin görünümü sosyal medyada gündem oldu.

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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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