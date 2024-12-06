"Annem Alzheimer, Beni Hatırlamıyor" Demişti: Mahsun Kırmızıgül Annesi Faike Arık'ın Vefat Ettiğini Duyurdu!

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül geçtiğimiz yıl bir konserinde annesinin alzheimer hastası olduğundan bahsetmiş ve annesinin kendisini hatırlamadığını söyleyerek gözyaşlarına boğulmuştu. Annesine düşkünlüğüyle bilinen Mahsun Kırmızıgül, annesi için 'Bu güne kadar yapmış olduğum eserlerin, filmlerin gerçek kahramanı olan anneme teşekkür ederim.' açıklamalarında bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile geçtiğimiz saatlerde annesinin vefat haberini duyurdu.