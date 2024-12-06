onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Annem Alzheimer, Beni Hatırlamıyor" Demişti: Mahsun Kırmızıgül Annesi Faike Arık'ın Vefat Ettiğini Duyurdu!

"Annem Alzheimer, Beni Hatırlamıyor" Demişti: Mahsun Kırmızıgül Annesi Faike Arık'ın Vefat Ettiğini Duyurdu!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
06.12.2024 - 17:22

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül geçtiğimiz yıl bir konserinde annesinin alzheimer hastası olduğundan bahsetmiş ve annesinin kendisini hatırlamadığını söyleyerek gözyaşlarına boğulmuştu. Annesine düşkünlüğüyle bilinen Mahsun Kırmızıgül, annesi için 'Bu güne kadar yapmış olduğum eserlerin, filmlerin gerçek kahramanı olan anneme teşekkür ederim.' açıklamalarında bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile geçtiğimiz saatlerde annesinin vefat haberini duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hem şarkıları hem filmleri hem yönetmenliği ile sektörün önde gelen isimlerinden biri olan Mahsun Kırmızıgül'ü mutlaka tanıyorsunuzdur.

Hem şarkıları hem filmleri hem yönetmenliği ile sektörün önde gelen isimlerinden biri olan Mahsun Kırmızıgül'ü mutlaka tanıyorsunuzdur.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Mahsun Kırmızıgül, magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden biri.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Mahsun Kırmızıgül, magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden biri.

Kırmızıgül, annesine olan düşkünlüğüyle de öne çıkan isimlerden bir tanesi. Hatta ünlü isim geçtiğimiz yıl konserinde "Annem" şarkısını tamamlayamamış ve gözyaşları içerisinde annesinin alzheimer olduğunu ve kendisini tanımadığını açıkladığı anlar ile gündeme gelmişti.

Kırmızıgül, annesine olan düşkünlüğüyle de öne çıkan isimlerden bir tanesi. Hatta ünlü isim geçtiğimiz yıl konserinde "Annem" şarkısını tamamlayamamış ve gözyaşları içerisinde annesinin alzheimer olduğunu ve kendisini tanımadığını açıkladığı anlar ile gündeme gelmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇🏻

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile annesi Faike Arık'ın vefat ettiğini duyurdu. Kırmızıgül paylaşımına şu notu düştü:

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile annesi Faike Arık'ın vefat ettiğini duyurdu. Kırmızıgül paylaşımına şu notu düştü:

'Canım annem Faike Arık’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Cenazesi, yarın (Cumartesi), Diyarbakır Selahattin Eyyubi Camii’nde, öğle namazını müteakip kılınacaktır.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın