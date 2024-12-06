"Annem Alzheimer, Beni Hatırlamıyor" Demişti: Mahsun Kırmızıgül Annesi Faike Arık'ın Vefat Ettiğini Duyurdu!
"Annem Alzheimer, Beni Hatırlamıyor" Demişti: Mahsun Kırmızıgül Annesi Faike Arık'ın Vefat Ettiğini Duyurdu!
Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül geçtiğimiz yıl bir konserinde annesinin alzheimer hastası olduğundan bahsetmiş ve annesinin kendisini hatırlamadığını söyleyerek gözyaşlarına boğulmuştu. Annesine düşkünlüğüyle bilinen Mahsun Kırmızıgül, annesi için 'Bu güne kadar yapmış olduğum eserlerin, filmlerin gerçek kahramanı olan anneme teşekkür ederim.' açıklamalarında bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile geçtiğimiz saatlerde annesinin vefat haberini duyurdu.
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Hem şarkıları hem filmleri hem yönetmenliği ile sektörün önde gelen isimlerinden biri olan Mahsun Kırmızıgül'ü mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Mahsun Kırmızıgül, magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden biri.
Kırmızıgül, annesine olan düşkünlüğüyle de öne çıkan isimlerden bir tanesi. Hatta ünlü isim geçtiğimiz yıl konserinde "Annem" şarkısını tamamlayamamış ve gözyaşları içerisinde annesinin alzheimer olduğunu ve kendisini tanımadığını açıkladığı anlar ile gündeme gelmişti.
Ünlü şarkıcı geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile annesi Faike Arık'ın vefat ettiğini duyurdu. Kırmızıgül paylaşımına şu notu düştü:
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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