Estetik Operasyonlardan Sonra Değişimiyle Dikkat Çeken Ester Exposito Gülşah Saraçoğluna Benzetildi!
Estetik Operasyonlardan Sonra Değişimiyle Dikkat Çeken Ester Exposito Gülşah Saraçoğluna Benzetildi!
Her sezonu ile izleyiciyi ekran başına kitleyen Elite dizisinde yer alan Carla karakterine hayat veren Ester Exposito, hem sektörün hem magazin dünyasının en sevilen isimlerinden bir tanesi. Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Exposito, güzelliğiyle de herkesi büyülüyor desek yeri. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım ile estetik operasyon geçirdiği iddia edilen Exposito'nun yüzündeki değişim de çok konuşulmuştu. Exposito'nun son hali Gülşah Saraçoğlu'na benzetildi!
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Her sezonu ile büyük merak uyandıran Elite dizisinin ünlü yıldızı Ester Exposito'yu tanımayan yoktur diye düşünüyoruz!
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Sosyal medya paylaşımları ile magazin dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Ester Exposito, güzelliği ile de bir bakana bir daha baktırıyor biliyorsunuz ki.
Ancak ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım ile sevenlerini şaşırtmış ve Exposito'nun gözle görülür değişimi dikkat çekmişti hatırlarsanız.
Exposito'nun son paylaşımından sonra ünlü oyuncunun estetik operasyon geçirdiği iddia edilmişti. Ester Exposito son hali ise ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'na benzetildi!
Sizce de Ester Exposito'nun son hali Gülşah Saraçoğlu'na benzemiş mi? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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