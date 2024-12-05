Estetik Operasyonlardan Sonra Değişimiyle Dikkat Çeken Ester Exposito Gülşah Saraçoğluna Benzetildi!

Her sezonu ile izleyiciyi ekran başına kitleyen Elite dizisinde yer alan Carla karakterine hayat veren Ester Exposito, hem sektörün hem magazin dünyasının en sevilen isimlerinden bir tanesi. Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Exposito, güzelliğiyle de herkesi büyülüyor desek yeri. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım ile estetik operasyon geçirdiği iddia edilen Exposito'nun yüzündeki değişim de çok konuşulmuştu. Exposito'nun son hali Gülşah Saraçoğlu'na benzetildi!