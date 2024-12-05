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Yeşilçam'ın Ödüllü Görüntü Yönetmeni Ali Yaver 95 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Yeşilçam'ın Ödüllü Görüntü Yönetmeni Ali Yaver 95 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
05.12.2024 - 16:28

'Çirkin Kral', 'Malkoçoğlu Kara Korsan', 'Keşanlı Ali' gibi birçok ünlü Yeşilçam filminin yönetmenliğini yapan Ali Yaver'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü yönetmen, 2. Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Görüntü Yönetmeni ve 6. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülleri’ni kazanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre 1953 yılında Kezban filmiyle mesleğine adım atan Yeşilçam'ın ödüllü görüntü yönetmeni Ali Yaver, 95 yaşında hayatını kaybetti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre 'Çirkin Kral', 'Malkoçoğlu Kara Korsan', 'Keşanlı Ali' gibi birçok ünlü Yeşilçam filminin yönetmenliğini yapan Ali Yaver, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 'Çirkin Kral', 'Malkoçoğlu Kara Korsan', 'Keşanlı Ali' gibi birçok ünlü Yeşilçam filminin yönetmenliğini yapan Ali Yaver, 95 yaşında hayatını kaybetti.

2. Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Görüntü Yönetmeni ve 6. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülleri’ni kazanan Yaver, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

2. Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Görüntü Yönetmeni ve 6. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülleri’ni kazanan Yaver, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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