Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan'ın Eski Sevgilisine Hakaret Ettiği Gerekçesiyle 9 Aydan 4 Yıla Hapsi İstendi

Kısmetse Olur programının ilk sezonunda yer alan Melis Buse Betkayan, yarışmada kendine has tarzı ve kafaları ile hafızalarımıza kazınmıştı. Yarışma programı sona erdikten sonra sosyal medya paylaşımları ile öne çıkan Betkayan'ın TikTok fenomeni Reşit Bozdağ ile yaşadığı ilişki de büyük ses getirmişti. Ayrıl barış bir ilişki yaşayan ikili sık sık birbirine ettikleri hakaretler ile gündeme gelmişti. Bozdağ'a ayrılık sürecinde hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle Betkayan'ın 9 aydan 4 yıla kadar hapsi istendi.