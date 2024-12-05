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Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan'ın Eski Sevgilisine Hakaret Ettiği Gerekçesiyle 9 Aydan 4 Yıla Hapsi İstendi

Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan'ın Eski Sevgilisine Hakaret Ettiği Gerekçesiyle 9 Aydan 4 Yıla Hapsi İstendi

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
05.12.2024 - 13:11 Son Güncelleme: 05.12.2024 - 14:27

Kısmetse Olur programının ilk sezonunda yer alan Melis Buse Betkayan, yarışmada kendine has tarzı ve kafaları ile hafızalarımıza kazınmıştı. Yarışma programı sona erdikten sonra sosyal medya paylaşımları ile öne çıkan Betkayan'ın TikTok fenomeni Reşit Bozdağ ile yaşadığı ilişki de büyük ses getirmişti. Ayrıl barış bir ilişki yaşayan ikili sık sık birbirine ettikleri hakaretler ile gündeme gelmişti. Bozdağ'a ayrılık sürecinde hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle Betkayan'ın 9 aydan 4 yıla kadar hapsi istendi.

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Yıllar önce Kısmetse Olur programı ile hayatımıza giren Melis Buse Betkayan'ı birçoğumuz tanıyoruz. Betkayan, programdaki agresif ve kavgacı tavırlarıyla öne çıkmıştı hatırlarsanız.

Yıllar önce Kısmetse Olur programı ile hayatımıza giren Melis Buse Betkayan'ı birçoğumuz tanıyoruz. Betkayan, programdaki agresif ve kavgacı tavırlarıyla öne çıkmıştı hatırlarsanız.

Betkayan'ın ilişki tarzını yarışma programında az çok görmüş olsak da ünlü ismin TikTok fenomeni, evli ve 3 çocuk babası Reşit Bozdağ ile ilişkisini hiçbirimiz tahmin edememiştik.

Betkayan'ın ilişki tarzını yarışma programında az çok görmüş olsak da ünlü ismin TikTok fenomeni, evli ve 3 çocuk babası Reşit Bozdağ ile ilişkisini hiçbirimiz tahmin edememiştik.

Şiddet, darp, iftira, ihanet, ifşa ve daha ne ararsanız bulabileceğiniz bu ilişki aylarca sosyal medyanın gündeminde yer edinmiş ve yine olaylı bir şekilde sayamayacağımız kere sona ermişti.

Şiddet, darp, iftira, ihanet, ifşa ve daha ne ararsanız bulabileceğiniz bu ilişki aylarca sosyal medyanın gündeminde yer edinmiş ve yine olaylı bir şekilde sayamayacağımız kere sona ermişti.

Reşit Bozdağ, Betkayan'ın kendisine ayrılık sırasında küfür ettiği ve tehditler savurduğu gerekçesiyle vukatı Mehmet Mücahit Gençoğlu aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Reşit Bozdağ, Betkayan'ın kendisine ayrılık sırasında küfür ettiği ve tehditler savurduğu gerekçesiyle vukatı Mehmet Mücahit Gençoğlu aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede fenomen Melis Buse Betkayan'la beraber anne Sevda Turan sanık olarak yerlerini aldı.

Soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede fenomen Melis Buse Betkayan'la beraber anne Sevda Turan sanık olarak yerlerini aldı.
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Betkayan'ın "Kızlarını s** ondan sonra gelecek aklın başına belli oldu'' cümleleri ile tehdit içerikli söylemlerle bulunduğu, Sevda Turan'ın ise Bozdağ'a "Godoş, haysiyetsiz, zır cahil" gibi hakaretler ettiği belirtildi.

Betkayan'ın "Kızlarını s** ondan sonra gelecek aklın başına belli oldu'' cümleleri ile tehdit içerikli söylemlerle bulunduğu, Sevda Turan'ın ise Bozdağ'a "Godoş, haysiyetsiz, zır cahil" gibi hakaretler ettiği belirtildi.

Savcı Betkayan'ın hakaret ve tehdit suçundan 9 aydan 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep ederken anne Sevda Turan'ın da hakaret suçundan 3 aydan 2 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.

Savcı Betkayan'ın hakaret ve tehdit suçundan 9 aydan 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep ederken anne Sevda Turan'ın da hakaret suçundan 3 aydan 2 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.

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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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