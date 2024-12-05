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Aşkın Ömrü Buraya Kadarmış: 2024 Yılında Ayrılarak Aşka Olan İnancımızı Yerle Yeksan Eden Ünlüler!

Aşkın Ömrü Buraya Kadarmış: 2024 Yılında Ayrılarak Aşka Olan İnancımızı Yerle Yeksan Eden Ünlüler!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
05.12.2024 - 10:01

Koca bir yılı daha geride bıraktık. Kah eğlendik, kah üzüldük ancak yine en çok ünlü isimleri konuştuk! Kimilerini çok beğendik, kimilerini çok eleştirdik. Bazen yeni aşkları kutladık bazen evlilikleri bazen de çocuk haberlerini. Tabii bir de ünlü isimlerin gündeme damga gibi düşen ayrılık haberleri oldu. Bazıları sessiz sedasız ayrılırken bazıları da gümbür gümbür ayrılığını ilan etti! Biz de 2024 yılına ayrılığı ile damga vuran ünlü çiftleri bir hatırlayalım istedik!

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Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı

Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı

2014 yılında evlenen Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçesiyle geçtiğimiz mart ayında boşandı.

Ümit Erdim ve Seda Çınar

Ümit Erdim ve Seda Çınar

2017 yılında dünyaevine giren ünlü çift geçtiğimiz nisan ayında tek celsede boşandı.

Yasemin Kay Allen ve Amerikalı Aynasız

Yasemin Kay Allen ve Amerikalı Aynasız

İlişkiye başlangıçları birçok kişiyi şaşırtan ünlü çift, yaklaşık iki ay süren birlikteliklerini geçtiğimiz Mayıs ayında bitirdi.

Bige Önal ve Aras Bulut İynemli

Bige Önal ve Aras Bulut İynemli

Bige Önal ve Aras Bulut İynemli de bu yıla ayrılıklarıyla damga vuran çiftlerden biri oldu ve çift, 7 yıllık ilişkilerini sonlandırdı.

Cem Yılmaz ve Necla Karahalil

Cem Yılmaz ve Necla Karahalil

Ünlü komedyen bir süre sevgilisini sır gibi saklasa da Yılmaz'ın Karahalil ile olan ilişkisi pek uzun sürmedi.

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İrem Derici ve Gökhan Fırat

İrem Derici ve Gökhan Fırat

Birlikteliklerini evlilikle taçlandıracakları düşünülen İrem Derici ve Gökhan Fırat da bu yıla ayrılıklarıyla isimlerini yazdırdılar.

Danla Bilic ve Çakal

Danla Bilic ve Çakal

Ünlü çiftin ilişkisi herkesi şaşırtmış, eğlenceli paylaşımları ise çok konuşulmuştu. Ancak Danla Bilic ve Çakal'ın aşkı da uzun sürmedi.

Rüştü Onur Atilla ve Sinem Ayyıldız

Rüştü Onur Atilla ve Sinem Ayyıldız

Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında evlendiği Sinem Ayyıldız ile yollarını bu yıl ayırdı. İkilinin ayrılığı sosyal medyada büyük ses getirdi.

Zeynep Bastık ve Alican Ayyıldız

Zeynep Bastık ve Alican Ayyıldız

Birlikte verdikleri pozlar ile sosyal medyada çok konuşulan ünlü çift geçtiğimiz mayıs ayında yollarını ayırdı.

Bengü ve Selim Selimoğlu

Bengü ve Selim Selimoğlu

Şarkıcı Bengü, 2018 yılında evlendiği iş insanı Selim Selimoğlu ile geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak boşandı.

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Cemal Hünal ve Lale Cangal

Cemal Hünal ve Lale Cangal

'Issız Adam' filmiyle hafızalarımıza kazınan oyuncu Cemal Hünal, 13 yıllık eşi Lale Cangal'dan ekim ayında anlaşmalı olarak boşandı.

Gökçe ve Bülent Gençer

Gökçe ve Bülent Gençer

Şarkıcı Gökçe, 10 yıl önce evlendiği diş hekimi eşi Bülent Gençer'den eylül ayında boşandı.

Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal

Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal

2022 yılında dünyaevine giren Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un evliliklerinde sorunlar yaşadığı ve boşanma kararı aldıkları iddia edildi. Melis Sütşurup, sosyal medya hesabında soyadını 'Sütşurup' olarak güncelledi ve boşanma haberlerini doğrulayan açıklamalarda bulundu.

Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi

Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi

Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi de 5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda bitirme kararı alarak bu yıla isimlerini ayrılıklarıyla yazdırdı.

Deniz Işın ve Erdem Şanlı

Deniz Işın ve Erdem Şanlı

Ünlü çiftin 2023 yılının sonunda başlayan ilişkileri yalnızca 1 ay sürmüş ve 2024 yılının ocak ayında çift birlikteliklerini sonlandırma kararı almıştı.

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Icardi ve Wanda Nara

Icardi ve Wanda Nara

Yılın son çeyreğinde ayrılık iddiaları ile gündemden hiç düşmeyen ünlü çiftimizin ilişki şimdilerde de epey karışık. Ayrılığı doğrulayan Wanda Nara ve Icardi cephesinde her gün yeni bir gelişme yaşansa da bu çiftimiz de 2024 yılında aşkını bitirenlerden.

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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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