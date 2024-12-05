Aşkın Ömrü Buraya Kadarmış: 2024 Yılında Ayrılarak Aşka Olan İnancımızı Yerle Yeksan Eden Ünlüler!
Aşkın Ömrü Buraya Kadarmış: 2024 Yılında Ayrılarak Aşka Olan İnancımızı Yerle Yeksan Eden Ünlüler!
Koca bir yılı daha geride bıraktık. Kah eğlendik, kah üzüldük ancak yine en çok ünlü isimleri konuştuk! Kimilerini çok beğendik, kimilerini çok eleştirdik. Bazen yeni aşkları kutladık bazen evlilikleri bazen de çocuk haberlerini. Tabii bir de ünlü isimlerin gündeme damga gibi düşen ayrılık haberleri oldu. Bazıları sessiz sedasız ayrılırken bazıları da gümbür gümbür ayrılığını ilan etti! Biz de 2024 yılına ayrılığı ile damga vuran ünlü çiftleri bir hatırlayalım istedik!
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Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı
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Ümit Erdim ve Seda Çınar
Yasemin Kay Allen ve Amerikalı Aynasız
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Cem Yılmaz ve Necla Karahalil
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İrem Derici ve Gökhan Fırat
Danla Bilic ve Çakal
Rüştü Onur Atilla ve Sinem Ayyıldız
Zeynep Bastık ve Alican Ayyıldız
Bengü ve Selim Selimoğlu
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Cemal Hünal ve Lale Cangal
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Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal
Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi
Deniz Işın ve Erdem Şanlı
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Icardi ve Wanda Nara
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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