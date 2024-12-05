Aşkın Ömrü Buraya Kadarmış: 2024 Yılında Ayrılarak Aşka Olan İnancımızı Yerle Yeksan Eden Ünlüler!

Koca bir yılı daha geride bıraktık. Kah eğlendik, kah üzüldük ancak yine en çok ünlü isimleri konuştuk! Kimilerini çok beğendik, kimilerini çok eleştirdik. Bazen yeni aşkları kutladık bazen evlilikleri bazen de çocuk haberlerini. Tabii bir de ünlü isimlerin gündeme damga gibi düşen ayrılık haberleri oldu. Bazıları sessiz sedasız ayrılırken bazıları da gümbür gümbür ayrılığını ilan etti! Biz de 2024 yılına ayrılığı ile damga vuran ünlü çiftleri bir hatırlayalım istedik!