Eski Defterleri Açıyoruz: Saygı1 Performansıyla Büyüleyen Hande Yener, Sertab Erener ile Neden Tartışmıştı?
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Eski Defterleri Açıyoruz: Saygı1 Performansıyla Büyüleyen Hande Yener, Sertab Erener ile Neden Tartışmıştı?
Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Uğur'un düzenlediği Saygı1 konsepti Sertab Erener için düzenlendi. Saygı1 Sertab Erener gecesinde Hande Yener, Aleyna Tilki, Gökhan Türkmen, Enis Arıkan gibi isimler Sertab Erener'in eskimeyen şarkılarını seslendirdi. Özellikle Hande Yener'in Yalnızlık Senfonisi performansı sosyal medyada büyük ses getirdi.
Yıllar önce Hande Yener ve Sertab Erener arasında Hande Yener bir mağazada tezgahtarlık yaparken başlayan ve Rengarenk şarkısı ile devam eden gerginlik vardı. Gelin, ikilinin arasında yaşananları bir hatırlayalım!
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Geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Uğur yeni formatı Saygı1'i duyurmuş ve ilk konsept rap müziğinin efsane ismi Ceza için düzenlenmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Saygı1 konsepti Sertab Erener için düzenlendi.
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Sertab Erener için düzenlenen gecede Aleyna Tilki, Can Ozan, Ceylan Ertem, Emir Can İğrek, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kalben, Karsu, Melek Mosso, Mirkelam, Nil Karaibrahimgil, Nova Norda, Oğuzhan Uğur, Paptircem, Selin Geçit, Sena Şener, Soner Sarıkabadayı, Şanışer ve TNK gibi ünlü isimler Erener'in unutulmaz şarkılarını seslendirdi.
Geceye damga vuran isimlerden biri de 'Yalnızlık Senfonisi' performansı ile Hande Yener oldu! Hande Yener'in Saygı1 performansı sosyal medyada büyük ses getirirken ünlü şarkıcı beğeni yağmuruna tutuldu.
Şimdi gelelim asıl meselemize! Hande Yener yıllar önce bir mağazada tezgahtarlık yapıyor ve Sezen Aksu'ya ulaşabilmek için elinden gelen her yolu deniyormuş.
Nilüfer, Sertab Erener ve Şehrazat gibi sanatçılar Hande Yener'in çalıştığı mağazaya geliyormuş. Hatta Yener, Sertab Erener'e de Aksu ile tanışmak istediğini söylemiş ancak Erener bu isteği reddetmiş. İkilinin ilk gerginliği burada başlamış aslında!
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İkilinin ikinci gerginliğinin nedeni ise bir dönem herkesin diline dolanan Romeo şarkısı! Bir dönem Sertab Erener Star Akademi'de jüri üyeliği yapıyordu hatırlarsanız.
Yarışmada bir yarışmacı Romeo şarkısını seslendirmiş, Erener'in "Bu şarkıyı söylemek için büyük bir performans gerekmiyor" açıklaması ise Hande Yener'i epey kızdırmıştı.
Bu yoruma çok sinirlenen Hande Yener ise X hesabından (O zamanlar Twitter'dı) Sertab Erener'in Rengarenk şarkısını ima ederek "Romeo şarkısı için büyük bir performansa ihtiyaç yok diyen kişi, 'Yarra, karra' şarkı mı diye sorarlar adama." notunu düştüğü bir paylaşım yapmıştı.
Yaşananların üzerinden yıllar geçti, kırgınlıklar unutuldu. Geriye ise uzun yıllar boyu hatırlanacak Sertab Erener gecesi ve geceye damgasını vuran Hande Yener kaldı!
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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