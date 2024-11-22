Estetikle Bambaşka Birine Dönüşen Tuğçe Özbudak'ın Akıllara Durgunluk Veren Değişimini İnceliyoruz!
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Estetikle Bambaşka Birine Dönüşen Tuğçe Özbudak'ın Akıllara Durgunluk Veren Değişimini İnceliyoruz!
Bir döneme damgasını vuran ve Selin Demiratar, Serenay Sarıkaya ve Oktay Kaynarca gibi ünlü isimleri bir araya getiren Adanalı dizisindeki Pınar karakterine hayat veren Tuğçe Özbudak'ı mutlaka hatırlarsınız. Ünlü oyuncu yıllar içerisinde yaptığı estetik operasyonlar ile neredeyse tanınmaz hale gelmişti. Gelin, şimdi görenlerin tanımakta zorlandığı Tuğçe Özbudak'ın yıllar içerisindeki değişimini birlikte inceleyelim!
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Selin Demiratar, Serenay Sarıkaya ve Oktay Kaynarca gibi ünlü isimleri bir araya getiren ve dönemine damga vuran Adanalı dizisinde Pınar karakterine hayat veren Tuğçe Özbudak'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Ünlü oyuncu Adanalı dizisinden sonra birkaç projede daha yer alsa da oyunculuğa aktif olarak devam etmemiş ve sosyal medyaya yönelmişti.
Özbudak kimilerinin hafızasına Adanalı dizisi ile kazınmış olsa da yıllar içerisinde artık kariyeri ile değil yaptırdığı estetik operasyonlar ile gündeme gelmeye başlamış, ünlü oyuncuyu tanımak da neredeyse imkansız hale gelmişti.
Özbudak, birçok ünlü ismin aksine estetik yaptırdığını hiçbir zaman gizlememiş hatta katıldığı bir programda estetiklerini teker teker de anlatmıştı.
Hem yüz hatları hem fiziği büyük bir değişime uğrayan ünlü oyuncu, "Burnumu, dudağımı yaptırdım. Çeneme dolgu yaptırdım. Botoks yaptırdım" açıklamalarında bulunmuştu.
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Tuğçe Özbudak'ın en son halini de sizler için şöyle bırakalım 👇🏻
Şimdilerde gayrimenkule yöneldiğini ve setlerin çok yorucu olduğunu söyleyerek oyunculuktan uzaklaştığını söyleyen Özbudak sizce de çok değişmemiş mi? Yorumlarda buluşalım!
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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