Danla Bilic'in "Kadınlar Erkek, Erkekler Kadın Oldu" Açıklaması Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!

Geçtiğimiz saatlerde Hülya Avşar'ın YouTube'da yayınlanan 'Bir Hülya Avşar' isimli programına konuk olan Danla Bilic, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Alma verme dengesini bilen erkeğin kalmadığını söyleyen ünlü fenomenin 'Biz erkek olduk, onlar kadın oldu' açıklamaları ise sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Kimileri Bilic'in açıklamalarına destek verirken kimileri de ünlü fenomeni eleştirdi. Gelin detaylara birlikte bakalım.