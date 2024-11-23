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Danla Bilic'in "Kadınlar Erkek, Erkekler Kadın Oldu" Açıklaması Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!

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Danla Bilic'in "Kadınlar Erkek, Erkekler Kadın Oldu" Açıklaması Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
23.11.2024 - 22:55

Geçtiğimiz saatlerde Hülya Avşar'ın YouTube'da yayınlanan 'Bir Hülya Avşar' isimli programına konuk olan Danla Bilic, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Alma verme dengesini bilen erkeğin kalmadığını söyleyen ünlü fenomenin 'Biz erkek olduk, onlar kadın oldu' açıklamaları ise sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Kimileri Bilic'in açıklamalarına destek verirken kimileri de ünlü fenomeni eleştirdi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Hayatımıza YouTube'da ürettiği makyaj içerikleri ile giren ve daha sonra da yaptırdığı estetikler ile bambaşka birine dönüşen ünlü fenomen Danla Bilic'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Hayatımıza YouTube'da ürettiği makyaj içerikleri ile giren ve daha sonra da yaptırdığı estetikler ile bambaşka birine dönüşen ünlü fenomen Danla Bilic'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Bilic, kimi zaman özel hayatı kimi zaman açıklamaları kimi zaman da sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Bilic, kimi zaman özel hayatı kimi zaman açıklamaları kimi zaman da sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan Danla Bilic, bu kez de erkekler hakkında yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmişti hatırlarsanız.

Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan Danla Bilic, bu kez de erkekler hakkında yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmişti hatırlarsanız.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

"Alma verme dengesini kurabilen erkek kalmadı" diyen Danla Bilic'in “Türkiye’de erkek kalmadı. Hep ağlıyorlar, hep istiyorlar. Biz erkek olduk, onlar kadın." açıklamaları sosyal medyada tartışmaya neden oldu!

"Alma verme dengesini kurabilen erkek kalmadı" diyen Danla Bilic'in “Türkiye’de erkek kalmadı. Hep ağlıyorlar, hep istiyorlar. Biz erkek olduk, onlar kadın." açıklamaları sosyal medyada tartışmaya neden oldu!

Kimileri Danla Bilic'in açıklamalarına destek verirken 👇🏻

Kimileri Danla Bilic'in açıklamalarına destek verirken 👇🏻
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Kimileri de ünlü fenomeni eleştiri yağmuruna tuttu 👇🏻

Kimileri de ünlü fenomeni eleştiri yağmuruna tuttu 👇🏻
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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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