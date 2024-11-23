Aşkta Yüzü Bir Türlü Gülmeyen Danla Bilic Ülkemizdeki Erkeklerin Kadın Gibi Davranmasından Dem Vurdu!

Hayatımıza YouTube'da ürettiği makyaj içerikleri ile giren Danla Bilic, kısa süre içerisinde geniş bir hayran kitlesi edinmiş ve Instagram'da da kısa sürede tanınan isimlerden biri haline gelmişti. Yıllar içerisinde kilo veren, yaptırdığı estetikler ile adeta bambaşka birine dönüşen Bilic, şimdilerde en sevilen fenomenlerden biri. Tabii artık sadece ürettiği içerikler ile değil özel hayatı ile de sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde de Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan ve aşkta yüzü bir türlü gülmeyen Danla Bilic, bu kez de erkeklerin kadın gibi davranmasından dem vurduğu anlar ile gündeme geldi.