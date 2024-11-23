onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Aşkta Yüzü Bir Türlü Gülmeyen Danla Bilic Ülkemizdeki Erkeklerin Kadın Gibi Davranmasından Dem Vurdu!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Aşkta Yüzü Bir Türlü Gülmeyen Danla Bilic Ülkemizdeki Erkeklerin Kadın Gibi Davranmasından Dem Vurdu!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
23.11.2024 - 17:49

Hayatımıza YouTube'da ürettiği makyaj içerikleri ile giren Danla Bilic, kısa süre içerisinde geniş bir hayran kitlesi edinmiş ve Instagram'da da kısa sürede tanınan isimlerden biri haline gelmişti. Yıllar içerisinde kilo veren, yaptırdığı estetikler ile adeta bambaşka birine dönüşen Bilic, şimdilerde en sevilen fenomenlerden biri. Tabii artık sadece ürettiği içerikler ile değil özel hayatı ile de sık sık gündeme geliyor. 

Geçtiğimiz günlerde de Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan ve aşkta yüzü bir türlü gülmeyen Danla Bilic, bu kez de erkeklerin kadın gibi davranmasından dem vurduğu anlar ile gündeme geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hayatımıza YouTube'da ürettiği makyaj içerikleri ile giren, içerikleriyle adını geniş kitlelere duyurduktan sonra samimi tavırları, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin dünyasının gözdesi haline gelen Danla Bilic'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Hayatımıza YouTube'da ürettiği makyaj içerikleri ile giren, içerikleriyle adını geniş kitlelere duyurduktan sonra samimi tavırları, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin dünyasının gözdesi haline gelen Danla Bilic'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Kısa süre içerisinde büyük bir değişim geçiren ve estetiğin hakkını sonuna kadar veren Danla Bilic, estetiklerini açık açık sıralayan sayılı ünlü isimlerden de bir tanesi biliyorsunuz ki.

Kısa süre içerisinde büyük bir değişim geçiren ve estetiğin hakkını sonuna kadar veren Danla Bilic, estetiklerini açık açık sıralayan sayılı ünlü isimlerden de bir tanesi biliyorsunuz ki.

Kariyerini adım adım inşa eden ve şimdilerde de en sevilen influencerlardan biri olan Bilic, geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu.

Kariyerini adım adım inşa eden ve şimdilerde de en sevilen influencerlardan biri olan Bilic, geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu.

Avşar'ın programında hem özel hayatı hem kariyeriyle ilgili samimi itiraflarda bulunan Danla Bilic, aşkta yüzünün bir türlü gülmemesine de değinerek erkekler hakkında yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi.

Avşar'ın programında hem özel hayatı hem kariyeriyle ilgili samimi itiraflarda bulunan Danla Bilic, aşkta yüzünün bir türlü gülmemesine de değinerek erkekler hakkında yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi.

"Alma verme dengesini kurabilen erkek kalmadı" diyen Danla Bilic, “Türkiye’de erkek kalmadı. Hep ağlıyorlar, hep istiyorlar. Biz erkek olduk, onlar kadın. Böyle olmayan da ya evlendi ya yurt dışına gitti" açıklamalarında bulundu.

"Alma verme dengesini kurabilen erkek kalmadı" diyen Danla Bilic, “Türkiye’de erkek kalmadı. Hep ağlıyorlar, hep istiyorlar. Biz erkek olduk, onlar kadın. Böyle olmayan da ya evlendi ya yurt dışına gitti" açıklamalarında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte o anlar 👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
7
5
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın