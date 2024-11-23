"O Parayla 20 Ev Alırdım": Balat'ta Altın Kaplama Ev Yaptırmak İsteyen Kobra Murat Dolandırıldığını Açıkladı!

'Adam çekti arabayı sağa 'Murat Bey o zaman Euro bu kadardı, şimdi bu kadar oldu. Biz bunun altından kalkamıyoruz' dedi. Sözleşmemiz olduğunu söyledim. Ne olacak şimdi diye sordum. 'O zaman dört duvarı yap, kalanını ben yapayım' dedim. Ama öyle dediğime pişman oldum. O evin parasıyla 20 tane ev alırdım. Fayansa, kalebodura, camcıya, pencereciye aklına ne geliyorsa hepsini yaptırdım. Bina çok dehşet olacak. Bir iki ay sonra bitecek. Dışı altın üstüne aynalar, kristallerle kaplı.'