"O Parayla 20 Ev Alırdım": Balat'ta Altın Kaplama Ev Yaptırmak İsteyen Kobra Murat Dolandırıldığını Açıkladı!
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"O Parayla 20 Ev Alırdım": Balat'ta Altın Kaplama Ev Yaptırmak İsteyen Kobra Murat Dolandırıldığını Açıkladı!
Roman müzik denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Murat Divandiler nam-ı diğer Kobra Murat, abartılı sahne kostümleri, tarzı ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Geçtiğimiz aylarda protez saçı ile yaşadığı problemlerle gündemimize gelen Kobra Murat, bu kez de Balat'ta altın kaplama bir bina yaptırmak isterken dolandırıldığını açıkladı.
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Roman müziği denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden olan Murat Divandiler nam-ı diğer Kobra Murat, abartılı tarzı, altın kaplama sevdası ve açıklamaları ile magazin gündeminin gözde isimlerinden biri.
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Altın kaplama sevdası derken şaka yapmıyoruz. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz! Ancak Kobra Murat'ın altın kaplama sevdası bu kez güzel sonuçlanmadı.
Murat Divandiler, geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında 4 katlı altın kaplama bina yaptırırken dolandırıldığını açıkladı.
Kazancının ve birikiminin büyük bir kısmını gayrimenkule harcadığını söyleyen Kobra Murat, Söylemezsem Olmaz programında Balat'ta altın kaplama bir bina yaptırdığını söyledikten sonra "Müteahhit beni dolandırdı. Ben parayı peşin verdim, panik atağım diye." açıklamalarında bulunarak dolandırıldığını şu sözler ile ifade etti:
Dilan Polat'ın ardından MASAK araştırmasına giren Kobra Murat, "Dilan Polat yüzünden neler geldi başımıza. O sayfaları kapat. Yapma... Bazı şeylerden ders almak lazım." açıklamalarında bulundu.
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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