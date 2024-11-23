Tatar Ramazan'ın Ünlü Yıldızı Samim Meriç 84 Yaşında Hayatını Kaybetti!
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Tatar Ramazan'ın Ünlü Yıldızı Samim Meriç 84 Yaşında Hayatını Kaybetti!
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Samim Meriç, dün gece hayatını kaybetti. Tatar Ramazan, Beklenmeyen Misafir, Düşler De Ölür, Ağlama Sevgilim gibi projelerde rol alan ünlü oyuncunun vefatını Onur Akay duyurdu. 84 yaşında vefat eden Meriç'i Yeşilçam yıldızlarından kimsenin aramadığı ve cenazesine kimsenin katılmadığı öğrenildi. Detaylara gelin birlikte bakalım 👇🏻
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Tatar Ramazan, Beklenmeyen Misafir, Düşler De Ölür, Ağlama Sevgilim ve Tatar Ramazan gibi projelerde rol alan Yeşilçam'ın efsanelerinden Samim Meriç, dün gece hayatını kaybetti.
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84 yaşındaki nülü oyuncunun vefatını Onur Akay "Bir vefasızlık örneği daha! Aylardır hastanede tedavi görüyordu ve Yeşilçam'dan hiç kimse arayıp sormadı. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Samim Meriç sessiz sedasız aramızdan ayrıldı. Tedavi gördüğü Sultangazi Haseki Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu." açıklamaları ile duyurdu.
Samim Meriç'in cenazesi bugün Tekirdağ Çorlu Velimeşe Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası köyündeki mezarlığa defnedildi.
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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