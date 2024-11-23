Sıfır Bir'in Cio'su Cihangir Ceyhan'ın Bir Dergi İçin Pembelere Büründüğü Pozları Dillere Fena Düştü!
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Sıfır Bir'in Cio'su Cihangir Ceyhan'ın Bir Dergi İçin Pembelere Büründüğü Pozları Dillere Fena Düştü!
2016 yılında Sıfır Bir dizisindeki Cio, 2019 yılında ise Çukur'daki Azer Kurtuluş karakterlerine hayat veren Cihangir Ceyhan, en sevilen oyunculardan bir tanesi. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, kimi zaman açıklamaları kimi zaman sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde bir derginin yeni sayısı için pembelere büründüğü pozları ile gündeme geldi. Cihangir Ceyhan'ın pozları dillere fena düştü.
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2016 yılında Sıfır Bir dizisindeki Cio, 2019 yılında ise Çukur'daki Azer Kurtuluş karakterlerine hayat veren Cihangir Ceyhan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Adanalı ünlü oyuncu daha sonra da Camdaki Kız, Alev Alev gibi projelerde yer almış, açıklamaları ve paylaşımları ile en sevilen oyunculardan biri olmuştu.
Ceyhan, geçtiğimiz günlerde Soner dergisinin "Aşk, Nefret, Aşk" sayısı için verdiği pozlar ile gündeme geldi. Ceyhan'ın pembelere büründüğü pozları görenler 'Adanalı Ken'e benzetmeden geçemedi!
Gelin, Ceyhan'ın pozuna kim ne yorum yapmış birlikte bakalım 👇🏻
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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