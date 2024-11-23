Sıfır Bir'in Cio'su Cihangir Ceyhan'ın Bir Dergi İçin Pembelere Büründüğü Pozları Dillere Fena Düştü!

2016 yılında Sıfır Bir dizisindeki Cio, 2019 yılında ise Çukur'daki Azer Kurtuluş karakterlerine hayat veren Cihangir Ceyhan, en sevilen oyunculardan bir tanesi. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, kimi zaman açıklamaları kimi zaman sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde bir derginin yeni sayısı için pembelere büründüğü pozları ile gündeme geldi. Cihangir Ceyhan'ın pozları dillere fena düştü.