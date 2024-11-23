onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sıfır Bir'in Cio'su Cihangir Ceyhan'ın Bir Dergi İçin Pembelere Büründüğü Pozları Dillere Fena Düştü!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Sıfır Bir'in Cio'su Cihangir Ceyhan'ın Bir Dergi İçin Pembelere Büründüğü Pozları Dillere Fena Düştü!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
23.11.2024 - 19:33

2016 yılında Sıfır Bir dizisindeki Cio, 2019 yılında ise Çukur'daki Azer Kurtuluş karakterlerine hayat veren Cihangir Ceyhan, en sevilen oyunculardan bir tanesi. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, kimi zaman açıklamaları kimi zaman sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde bir derginin yeni sayısı için pembelere büründüğü pozları ile gündeme geldi. Cihangir Ceyhan'ın pozları dillere fena düştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2016 yılında Sıfır Bir dizisindeki Cio, 2019 yılında ise Çukur'daki Azer Kurtuluş karakterlerine hayat veren Cihangir Ceyhan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

2016 yılında Sıfır Bir dizisindeki Cio, 2019 yılında ise Çukur'daki Azer Kurtuluş karakterlerine hayat veren Cihangir Ceyhan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Adanalı ünlü oyuncu daha sonra da Camdaki Kız, Alev Alev gibi projelerde yer almış, açıklamaları ve paylaşımları ile en sevilen oyunculardan biri olmuştu.

Adanalı ünlü oyuncu daha sonra da Camdaki Kız, Alev Alev gibi projelerde yer almış, açıklamaları ve paylaşımları ile en sevilen oyunculardan biri olmuştu.

Ceyhan, geçtiğimiz günlerde Soner dergisinin "Aşk, Nefret, Aşk" sayısı için verdiği pozlar ile gündeme geldi. Ceyhan'ın pembelere büründüğü pozları görenler 'Adanalı Ken'e benzetmeden geçemedi!

Ceyhan, geçtiğimiz günlerde Soner dergisinin "Aşk, Nefret, Aşk" sayısı için verdiği pozlar ile gündeme geldi. Ceyhan'ın pembelere büründüğü pozları görenler 'Adanalı Ken'e benzetmeden geçemedi!

Gelin, Ceyhan'ın pozuna kim ne yorum yapmış birlikte bakalım 👇🏻

Gelin, Ceyhan'ın pozuna kim ne yorum yapmış birlikte bakalım 👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın