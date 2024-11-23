onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Titanik Yıldızları Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet 27 Yıl Sonra İlk Kez Dudak Dudağa Görüntülendi!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Titanik Yıldızları Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet 27 Yıl Sonra İlk Kez Dudak Dudağa Görüntülendi!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
23.11.2024 - 18:39

1997 yılında gösterime giren Titanik, dönemine damga vurmuş ve romantizm severlerin favorisi haline gelmişti. 11 Oscar ödülü kazanan Titanik filminin başrollerinde ise Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet yer almış, ikilinin performansı büyük beğeni toplamıştı. 

Titanik'in ünlü yıldızları Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet 27 yıl sonra yeniden Kate Winslet'in yeni filmi Lee'nin özel gösteriminde bir araya geldi. Yıllar sonra buluşan ünlü ikili sahnede dudak dudağa görüntülendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in yer aldığı Titanik, hayatımıza 1997 yılında girmiş ve romantizm sevenlerin favorisi haline gelmişti.

Başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in yer aldığı Titanik, hayatımıza 1997 yılında girmiş ve romantizm sevenlerin favorisi haline gelmişti.

Özellikle Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in canlandırdığı karakterlerin aşkı adeta içimize işlemiş, film üzerinden yıllar geçse bile tekrar tekrar izlenmeye devam etmişti.

Özellikle Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in canlandırdığı karakterlerin aşkı adeta içimize işlemiş, film üzerinden yıllar geçse bile tekrar tekrar izlenmeye devam etmişti.

Ünlü ikili Titanik'ten sonra birkaç kez daha bir araya gelmiş ve her buluşmaları hayranları tarafından merakla takip edilmişti hatırlarsanız.

Ünlü ikili Titanik'ten sonra birkaç kez daha bir araya gelmiş ve her buluşmaları hayranları tarafından merakla takip edilmişti hatırlarsanız.

Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet 27 yıl sonra yeniden bu kez Kate Winslet'in yeni filmi Lee'nin özel gösteriminde bir araya geldi.

Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet 27 yıl sonra yeniden bu kez Kate Winslet'in yeni filmi Lee'nin özel gösteriminde bir araya geldi.

Winslet için "Sevgili dostum Kate, jenerasyonumun en büyük yeteneklerinden birisin. Gücüne, dürüstlüğüne, yeteneğine ve her projeye olan tutkuna hayran olmaya devam ediyorum." açıklamalarında bulunan DiCaprio'nun Winslet ile sahnede dudak dudağa verdiği görüntüler ise kısa sürede gündem oldu 👇🏻

Winslet için "Sevgili dostum Kate, jenerasyonumun en büyük yeteneklerinden birisin. Gücüne, dürüstlüğüne, yeteneğine ve her projeye olan tutkuna hayran olmaya devam ediyorum." açıklamalarında bulunan DiCaprio'nun Winslet ile sahnede dudak dudağa verdiği görüntüler ise kısa sürede gündem oldu 👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın