Evinde Düşüp Başını Çarpan Ünlü Yönetmen Şerif Gören Kaldırıldığı Hastanede Entübe Edildi!
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Evinde Düşüp Başını Çarpan Ünlü Yönetmen Şerif Gören Kaldırıldığı Hastanede Entübe Edildi!
1980 öncesi Türk sinemasına damga vuran, Metin Erksan ve Ömer Lütfü Akad'ın başlattığı toplumsal gerçekçilik akımının ikinci kuşağını oluşturan başlıca yönetmenlerden biri olan Şerif Gören'i mutlaka tanırsınız. ‘Kurbağalar’, ‘Yılanların Gücü’, ‘Sen Türkülerini Söyle’, ‘Almanya Acı Vatan’, ‘Endişe’, ‘Deprem’, ‘Katırcılar’, ‘Amerikalı’ gibi filmlerin yönetmenliğini yapan usta yönetmen Şerif Gören, geçtiğimiz saatlerde hastaneye kaldırıldı. Evinde düşerek başını çarptığı öğrenilen ünlü yönetmen kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde entübe edildi.
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1980 öncesi Türk sinemasına damga vuran, Metin Erksan ve Ömer Lütfü Akad'ın başlattığı toplumsal gerçekçilik akımının ikinci kuşağını oluşturan başlıca yönetmenlerden biri olan Şerif Gören, Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden biri.
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‘Yılanların Gücü’, ‘Sen Türkülerini Söyle’, ‘Almanya Acı Vatan’, ‘Endişe’, ‘Deprem’, ‘Katırcılar’, ‘Amerikalı’ gibi filmlerin yönetmenliğini yapan usta yönetmen Şerif Gören, geçtiğimiz saatlerde evinde düşüp başını çarptıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
En son 2011 yılında ‘Ay Büyürken Uyuyamam’ filminin yönetmenliğini yapan Gören'in kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde entübe edildiği öğrenildi.
Ünlü yönetmen Şerif Gören'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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