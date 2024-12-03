GQ Man Of The Year Gecesinde 'Yılın Kadını' Seçilen Gökçe Bahadır Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!
GQ Man Of The Year Gecesinde 'Yılın Kadını' Seçilen Gökçe Bahadır Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!
Gerek güzelliği gerek başarılı oyunculuğu ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gökçe Bahadır, dün akşam düzenlenen GQ Men Of The Year 2024 gecesinde 'Yılın Kadını' ödülüne layık görüldü. Geceye ödül konuşması ile damga vuran Gökçe Bahadır'ın yılın kadını seçilmesi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri Bahadır'a hak verirken kimileri de bu ödüle başka isimleri layık gördü.
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Hafızalarımıza Yaprak Dökümü dizisi ile kazınan Kulüp, Ömer ve Ufak Tefek Cinayetler gibi birçok başarılı yapımda rol alan Gökçe Bahadır'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Ünlü oyuncu başarılı kariyerinin yanı sıra güzelliği ve zarafeti ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Ünlü isim son olarak dün akşam gerçekleştirilen GQ Men Of The Year 2024 gecesinde boy gösterdi biliyorsunuz ki. Gecede 'Yılın Kadını' ödülüne layık görülen Gökçe Bahadır, ödül konuşmasıyla alkış toplarken, güzelliğiyle de yine büyüledi.
Bahadır'ın 'Yılın Kadını' seçilmesi ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri Bahadır'a hak verirken kimileri de bu ödüle başka isimleri layık gördü. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım.
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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