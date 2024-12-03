GQ Man Of The Year Gecesinde 'Yılın Kadını' Seçilen Gökçe Bahadır Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!

Gerek güzelliği gerek başarılı oyunculuğu ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gökçe Bahadır, dün akşam düzenlenen GQ Men Of The Year 2024 gecesinde 'Yılın Kadını' ödülüne layık görüldü. Geceye ödül konuşması ile damga vuran Gökçe Bahadır'ın yılın kadını seçilmesi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri Bahadır'a hak verirken kimileri de bu ödüle başka isimleri layık gördü.