Okan Buruk ile Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanlayan Güzide Duran Topu Boşanmak Üzere Olduğu Eşine Attı!

Uzun süredir Amerika'da yaşayan eski model Güzide Duran, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmiş ve 16 yıllık eşinden boşanacağı dedikodularını doğrulamıştı. Boşanma haberinin doğrulanmasının ardından kısa bir süre sonra ise Güzide Duran'ın adı Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile aşk iddialarına karışmış, Buruk ise bu iddiaları yalanlamıştı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Güzide Duran, Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddialarını eşinin ortaya attığını açıkladı.

KAYNAK: SABAH