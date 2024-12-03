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Okan Buruk ile Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanlayan Güzide Duran Topu Boşanmak Üzere Olduğu Eşine Attı!

Okan Buruk ile Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanlayan Güzide Duran Topu Boşanmak Üzere Olduğu Eşine Attı!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
03.12.2024 - 12:34

Uzun süredir Amerika'da yaşayan eski model Güzide Duran, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmiş ve 16 yıllık eşinden boşanacağı dedikodularını doğrulamıştı. Boşanma haberinin doğrulanmasının ardından kısa bir süre sonra ise Güzide Duran'ın adı Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile aşk iddialarına karışmış, Buruk ise bu iddiaları yalanlamıştı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Güzide Duran, Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddialarını eşinin ortaya attığını açıkladı.

KAYNAK: SABAH

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
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1996'da Best Model of Türkiye birincisi seçilen ve dönemine damga vuran güzellerden biri olan Güzide Duran'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

1996'da Best Model of Türkiye birincisi seçilen ve dönemine damga vuran güzellerden biri olan Güzide Duran'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ünlü güzel 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmiş, Amerika'ya yerleşen Duran daha sonra iki çocuk annesi olmuştu.

Ünlü güzel 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmiş, Amerika'ya yerleşen Duran daha sonra iki çocuk annesi olmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda kameralara yakalanan Güzide Duran, bir süredir sosyal medyada dolanan ayrılık iddialarını doğrulayarak 16 yıllık eşinden boşanacağını açıklamıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda kameralara yakalanan Güzide Duran, bir süredir sosyal medyada dolanan ayrılık iddialarını doğrulayarak 16 yıllık eşinden boşanacağını açıklamıştı.

Boşanma haberinin doğrulanmasının ardından kısa bir süre sonra ise Güzide Duran'ın adı Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile aşk iddialarına karışmış, Buruk ise bu iddiaları yalanlamıştı.

Boşanma haberinin doğrulanmasının ardından kısa bir süre sonra ise Güzide Duran'ın adı Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile aşk iddialarına karışmış, Buruk ise bu iddiaları yalanlamıştı.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddialarını yalanlayan Duran, aşk dedikodusunu, eşi Adnan Aksoy'un çıkarmış olabileceğini düşündüğünü açıkladı!

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddialarını yalanlayan Duran, aşk dedikodusunu, eşi Adnan Aksoy'un çıkarmış olabileceğini düşündüğünü açıkladı!

Bakalım Güzide Duran'ın tahmini doğru çıkacak mı!

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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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