Okan Buruk ile Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanlayan Güzide Duran Topu Boşanmak Üzere Olduğu Eşine Attı!
Okan Buruk ile Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanlayan Güzide Duran Topu Boşanmak Üzere Olduğu Eşine Attı!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Uzun süredir Amerika'da yaşayan eski model Güzide Duran, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmiş ve 16 yıllık eşinden boşanacağı dedikodularını doğrulamıştı. Boşanma haberinin doğrulanmasının ardından kısa bir süre sonra ise Güzide Duran'ın adı Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile aşk iddialarına karışmış, Buruk ise bu iddiaları yalanlamıştı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Güzide Duran, Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddialarını eşinin ortaya attığını açıkladı.
KAYNAK: SABAH
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1996'da Best Model of Türkiye birincisi seçilen ve dönemine damga vuran güzellerden biri olan Güzide Duran'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü güzel 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmiş, Amerika'ya yerleşen Duran daha sonra iki çocuk annesi olmuştu.
Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda kameralara yakalanan Güzide Duran, bir süredir sosyal medyada dolanan ayrılık iddialarını doğrulayarak 16 yıllık eşinden boşanacağını açıklamıştı.
Boşanma haberinin doğrulanmasının ardından kısa bir süre sonra ise Güzide Duran'ın adı Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile aşk iddialarına karışmış, Buruk ise bu iddiaları yalanlamıştı.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddialarını yalanlayan Duran, aşk dedikodusunu, eşi Adnan Aksoy'un çıkarmış olabileceğini düşündüğünü açıkladı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın