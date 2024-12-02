Galatasaraylılara Yeni Yenge: 16 Yıl Sonra Boşanmaya Karar Veren Güzide Duran Bakın Kiminle Aşk Yaşıyormuş?
Galatasaraylılara Yeni Yenge: 16 Yıl Sonra Boşanmaya Karar Veren Güzide Duran Bakın Kiminle Aşk Yaşıyormuş?
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Uzunca bir süredir gözlerden uzak, Amerika'da yaşam süren eski model Güzide Duran, geçtiğimiz günlerde 16 yıllık eşinden boşanacağını doğrulamıştı. Nişantaşı'nda avukatıyla toplantısı sonrası görüntülenen Duran'ın boşanma dedikodularını kabul etmesinin üzerine geçtiğimiz saatlerde bomba bir iddia ortaya atıldı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Güzide Duran Galatasaray'ın yeni yengesi olma yoluna girdi. Eski modelin, tıpkı kendisi gibi 16 yıllık eşinden yeni boşanan teknik direktörle aşk yaşadığı iddia edildi!
KAYNAK: Sabah
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Bir döneme güzelliğiyle damga vurmuş ve hala da çok güzel olan eski model Güzide Duran'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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1996'da Best Model of Türkiye birincisi seçilen Duran, başarılı kariyerine 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlenince ara vermişti.
Amerika'ya yerleştikten sonra da gözlerden çok uzak, iki çocuklu, mutlu bir aile hayatı sürdürdüler.
Fakat daha önce de ilişkilerinde çatırdama olduğu dedikoduları ortaya çıkan ikilinin, 16 yıllık evliliğin sonunda kesin olarak boşanmaya karar verdiğini geçtiğimiz hafta öğrenmiştik.
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Daha 16 yıllık evliliğin sona erdiğinin şokunu üstümüzden atamamışken, geçtiğimiz saatlerde Güzide Duran hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı!
Sıkı durun çünkü dedikodular doğruysa Galatasaray'a yeni bir yenge transferinden bahsediyoruz!
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, 16 yıllık eşinden boşanmak üzere olan Güzide Duran, 16 yıllık eşi Nihan Akkuş'tan şubat ayında boşanan, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile aşk yaşıyormuş.
Bu 16'daki mesele nedir onu bir araştırmak lazım... Bakalım bu dedikodu doğru çıkacak mı?
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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