Koşun İnceliyoruz: Biniciliğe Sarıp Aşkı Jokeyde Bulan Danla Bilic'in Yeni Sevgilisinin Yüzü Nihayet Gözüktü!
Koşun İnceliyoruz: Biniciliğe Sarıp Aşkı Jokeyde Bulan Danla Bilic'in Yeni Sevgilisinin Yüzü Nihayet Gözüktü!
Attığı her adım olay olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, bir süredir biniciliğe ve atlara sarmış durumda biliyorsunuz! Geçtiğimiz günlerde de bunun sadece bir hobi olmadığını, altında daha farklı bir hikaye yattığını öğrenmiştik hatırlarsanız. Binicilik kulübünde aşkı bulan Danla Bilic'in jokey Berk Çetin'le yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti. Berk Çetin beyi şöyle bir uzaktan görmüştük ama yakından görmek henüz nasip olmamıştı. Dün gece ikilinin aşka düştüğünü Bir Kahve Bin Gıybet hesabı sağ olsun öğrendik! Çetin'in yüzünü de ilk kez net görebildik! Hadi gelin, bakalım bakalım yakışmışlar mı?
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YouTube'da çektiği makyaj videolarındaki sempatik ve dobra halleriyle milyonları kazanan Danla Bilic, şimdilerin öncü ve en başarı sosyal medya fenomenlerinden biri biliyorsunuz.
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Attığı her adım olay olan Danla, aşk hayatıyla da sık sık gündeme düşüyor. En son Çakal'la yaşadığı kısa fakat tutkulu aşk 👇
Bir de can dostu Ala Tokel'le çıktıkları milli futbolcu aşkı serüvenini konuşmuştuk hatırlarsanız... Bertuğ Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açan Ala Tokel, diğer milli futbolcumuz Doğan Alemdar'ı da Danla'yla birleştirme girişiminde bulunmuştu fakat her ikisi de başarılı olamamışlardı.
Sonra Danla da Ala da içine döndü. Danla Bilic, single takılıyor yeni hobisi binicilikte de keyfi pek yerinde sanıyorduk ki...
Binicilikte keramet olduğunu öğrendik! Yağmur Çevik'in iddiasına göre Danla Bilic, ata bineyim derken kendine bir beyaz atlı prens buldu. Berk Çetin isimli beyefendiyi şöyle uzaktan bir görmüştük 👇
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Bir Kahve Bin Gıybet hesabı sağ olsun, Berk Çetin'i takibe alanlar dün gece aşka gelindiğini de gördüler!
Danla Bilic'in yeni aşkının nur yüzünün yarısı gözüktü! Hep de birbirine benzeyen kişiler seçiyor gibi bir hava seziyoruz ama söz sizde! Ne diyorsunuz, yakışıyorlar mı? Hadi yorumlarda buluşalım.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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