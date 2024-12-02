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Leyla Dizisindeki Dansını Yaptı: Gonca Vuslateri'yi Sahnesine Davet Eden Hülya Avşar'dan Tuhaf Övgü!

Leyla Dizisindeki Dansını Yaptı: Gonca Vuslateri'yi Sahnesine Davet Eden Hülya Avşar'dan Tuhaf Övgü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.12.2024 - 11:07

Yıllardır birbirinden farklı rollerle kalbimizi çalan Gonca Vuslateri, şimdilerde Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisindedi inanılmaz performansıyla gündemden düşmüyor. Her sahnesi viral olan ve sosyal medya kullanıcılarının favorilerinden biri haline gelen Vuslateri, her zamankinden daha da çok parlıyor. Geçtiğimiz saatlerde de bir Hülya Avşar konserindeydi kendisi. Hülya Avşar tarafından sahneye davet edilince, ikonik Leyla dansını da yaptı. Hülya Avşar'dan da tuhaf bir övgü geldi kendisine... Gelin, dün gece o sahnede neler yaşanmış beraber bakalım!

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Yalan Dünya'daki Vasfiye Teyze rolüyle hafızalarımıza kazınan, Aliye, Ruhsar, Anne, Bizans Oyunları gibi başarılı yapımlarda yer alan Gonca Vuslateri'yi tanımayanınız yoktur.

Yalan Dünya'daki Vasfiye Teyze rolüyle hafızalarımıza kazınan, Aliye, Ruhsar, Anne, Bizans Oyunları gibi başarılı yapımlarda yer alan Gonca Vuslateri'yi tanımayanınız yoktur.

Hem entelektüelliği, hem başarılı oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık dikkat çeken Vuslateri'yi şu sıralar tanımıyor olmanın imkanı yok zaten... Kendisi Leyla dizisinde resmen fırtınalar estiriyor biliyorsunuz.

Hem entelektüelliği, hem başarılı oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık dikkat çeken Vuslateri'yi şu sıralar tanımıyor olmanın imkanı yok zaten... Kendisi Leyla dizisinde resmen fırtınalar estiriyor biliyorsunuz.

Her sahnesi ayrı olay hatta viral oluyor! Dansları bir yana dursun...

Her sahnesi ayrı olay hatta viral oluyor! Dansları bir yana dursun...

Çıldırıp kendinden geçtiği anlar hepimizin duygu seline tercüman olurken, izleyiciyi epey de güldürüyor ve hayran bırakıyor.

Çıldırıp kendinden geçtiği anlar hepimizin duygu seline tercüman olurken, izleyiciyi epey de güldürüyor ve hayran bırakıyor.

Haliyle çok sık görüyoruz şu sıralar kendisini. Geçtiğimiz gece de bir Hülya Avşar konserindeydi Gonca Vuslateri!

Haliyle çok sık görüyoruz şu sıralar kendisini. Geçtiğimiz gece de bir Hülya Avşar konserindeydi Gonca Vuslateri!
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Hülya Avşar'ın sahneye daveti üzerine sahneye çıkan güzel oyuncu Leyla'daki ikonik dansını yeniden canlandırdı! Hülya Avşar'dan da bir miktar tuhaf olsa da övgü aldı.

Hülya Avşar'ın sahneye daveti üzerine sahneye çıkan güzel oyuncu Leyla'daki ikonik dansını yeniden canlandırdı! Hülya Avşar'dan da bir miktar tuhaf olsa da övgü aldı.

Avşar kızı, Gonca Vuslateri'ye 'Ben senin oyunculuğundan korkuyorum' dedi. Şimdi yalan olmasın, 'Nur' karakteri düşünüldüğünde biraz haklıydı da! 😂 Buyurun, o anları beraber izleyelim👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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