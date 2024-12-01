Beklemediğimiz Yerden Geldi: Giray Altınok'tan Bitmek Bilmeyen Wanda-Icardi Kaosuna Olay Gönderme!
Beklemediğimiz Yerden Geldi: Giray Altınok'tan Bitmek Bilmeyen Wanda-Icardi Kaosuna Olay Gönderme!
Prens dizisiyle iki sezondur fırtınalar estiren ve çok yakında üçüncü sezonla yepyeni bir fırtına daha koparmaya hazırlanan Giray Altınok, geçtiğimiz saatlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu oldu. Oldukça keyifli geçen sohbet de sıra 'O mu? Bu mu?' ya geldiğinde ise stüdyo resmen kahkahaya boğuldu. Birtakım ünlüler arasında yemeğe çıkmak konsepti altında seçim yapması istenen Giray Altınok, 'Scarlett Johansson mu? Icardi mi?' sorusuna verdiği cevapla büyük keyiflendirdi!
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Güldür Güldür'le hayatımıza giren fakat son zamanlarda hem senaristliğini yaptığı hem de başrolünde oynadığı dizi Prens'le dikkat çeken Giray Altınok'u tanımayanınız yoktur.
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İki sezondur izleyicisini nefessiz kahkahaya boğan, dijital platform dizileri arasında da parmakla gösterilen Prens'le iyice parlayan Giray Altınok, son zamanların en popüler komedyenlerinden biri.
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde katıldığı İbrahim Selim ile Bu Gece programında 3. sezonun yayın tarihini açıklamış, Saksonya Dükü Philippe'nin ölüm hakkında konuşmuştu!
Aynı programdan bir kesit daha gündeme bomba gibi oturdu, epey de güldürdü! Programın meşhur "O mu? Bu mu?" kısmında Altınok'a Icardi'yle mi Scarlett Johansson'la mı yemek yemek isteyeceği soruldu.
Soruyu duyan Altınok'tan Icardi ve Wanda Nara'nın içine üçüncü (L-Gante) hatta dördüncü (avukat) kişilerin katıldığı kaos ve toksik aşkına şahane bir gönderme geldi!
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"Çok kafa şişirir bu ara bu!" dedi ve stüdyoyu kahkaha boğdu ardından, "Tamam be oğlum! Tamam, tamam be! O L-Gante'nin de..." diyerek devam etti. 😂 Ve tabii Scarlett'i seçti!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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