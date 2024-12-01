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Giray Altınok Prens'in 3. Sezon Yayın Tarihini Açıkladı: Saksonya Dükü Philippe'in Ölümüyle İlgili Konuştu!

Giray Altınok Prens'in 3. Sezon Yayın Tarihini Açıkladı: Saksonya Dükü Philippe'in Ölümüyle İlgili Konuştu!

Prens Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.12.2024 - 19:07

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen Prens, 3. sezon çekimlerine başladı. Dizinin senaristlerinden biri ve başrol oyuncusu olan Giray Altınok, İbrahim Selim ile Bu Gece'nin son konuğu oldu. Diziyle ilgili pek çok konuda konuşan Altınok, Prens'le ilgili sorulara yanıt verdi. Dizinin yeni sezon tarihi konusunda konuşmasının yanı sıra, Saksonya Dükü Philippe'in ölümüyle ilgili de konuştu. 

Bakalım Prens'in 3. sezonu ne zaman yayınlanacakmış?

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İlk iki sezonuyla herkesi kahkahaya boğan Prens, üçüncü sezon çekimlerine de başladı.

İlk iki sezonuyla herkesi kahkahaya boğan Prens, üçüncü sezon çekimlerine de başladı.

Her bir karakterinin ayrı kahkahaya boğduğu dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanmaya başlayacağı ise merak konusuydu.

Her bir karakterinin ayrı kahkahaya boğduğu dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanmaya başlayacağı ise merak konusuydu.

Dizinin hem senaristi hem de başrol oyuncusu olan Giray Altınok, İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılarak sorulara yanıt verdi.

Dizinin hem senaristi hem de başrol oyuncusu olan Giray Altınok, İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılarak sorulara yanıt verdi.

Programda pek çok soruya yanıt veren Altınok, dizinin 3. sezonunun 2025'in nisan ayının başında ya da ortasında izleyiciyle buluşacağını açıkladı.

Programda pek çok soruya yanıt veren Altınok, dizinin 3. sezonunun 2025'in nisan ayının başında ya da ortasında izleyiciyle buluşacağını açıkladı.

Dizide Saksonya Dükü Philippe'in ölümü tüm izleyiciyi yasa boğmuştu. Bir komedi dizisinin yasa boğması da pek de alışılagelen bir durum değil elbette.

Dizide Saksonya Dükü Philippe'in ölümü tüm izleyiciyi yasa boğmuştu. Bir komedi dizisinin yasa boğması da pek de alışılagelen bir durum değil elbette.
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Dizideki tek gerçek iyinin öldüğünü çünkü hayatın böyle olduğunu açıklayan Giray Altınok'un açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Kendisine "Yok mu bir sürprizin?" diyen Philippe'i canlandıran Kürşat Demir ise her zamanki gibi ilgi çeken bir cevap verdi.

Kendisine "Yok mu bir sürprizin?" diyen Philippe'i canlandıran Kürşat Demir ise her zamanki gibi ilgi çeken bir cevap verdi.
twitter.com

Bu arada programın tamamını buradan izleyebilirsiniz.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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