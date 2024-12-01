Giray Altınok Prens'in 3. Sezon Yayın Tarihini Açıkladı: Saksonya Dükü Philippe'in Ölümüyle İlgili Konuştu!

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen Prens, 3. sezon çekimlerine başladı. Dizinin senaristlerinden biri ve başrol oyuncusu olan Giray Altınok, İbrahim Selim ile Bu Gece'nin son konuğu oldu. Diziyle ilgili pek çok konuda konuşan Altınok, Prens'le ilgili sorulara yanıt verdi. Dizinin yeni sezon tarihi konusunda konuşmasının yanı sıra, Saksonya Dükü Philippe'in ölümüyle ilgili de konuştu.

Bakalım Prens'in 3. sezonu ne zaman yayınlanacakmış?