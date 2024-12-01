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Hepimizin Prens'i Giray Altınok Dizinin Meşhur Giriş Sahnesini Çekerken Yaşadığı İlginç Olayı Anlattı

Hepimizin Prens'i Giray Altınok Dizinin Meşhur Giriş Sahnesini Çekerken Yaşadığı İlginç Olayı Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.12.2024 - 15:58 Son Güncelleme: 01.12.2024 - 15:59

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Son dönemin tartışmasız en beğenilen komedi dizilerinden biri elbette Prens. Prens dizisinin YouTube kanalında yayınlanan 'Prens Talks' videosunda dizinin oyuncusu ve senaristi Giray Altınok, dizinin devam edeceği müjdesini vermişti. 3. sezonu için hazırlıklarına başlanan dizisinin hayranlarını şimdiden şimdiden heyecan sardı. Giray Altınok, İbrahim Selim'in YouTube'daki programına konuk oldu. Programda çekimlerde başına gelen ilginç bir anısını anlattı.

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Dizinin ikonik giriş sahnesini bilirsiniz. İbrahim Selim bu sahnenin çekiminde yaşanan en absürt olayın ne olduğunu sordu.

Dizinin ikonik giriş sahnesini bilirsiniz. İbrahim Selim bu sahnenin çekiminde yaşanan en absürt olayın ne olduğunu sordu.

Giray Altınok, oyunculardan biri ile yaşadığı ilginç diyalogla izleyenleri yine güldürdü.

Giray Altınok, oyunculardan biri ile yaşadığı ilginç diyalogla izleyenleri yine güldürdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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