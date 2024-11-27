Ayhan Sicimioğlu'nun İbrahim Tatlıses, Whitney Houston ve Bobby Brown'la Bir Araya Geldiği Bir Acayip Anısı

Cem Uzan, Türkiye'nin politik sahnesindeki en çarpıcı figürlerden biri olarak tarihe damga vurdu bildiğiniz üzere. Kendine özgü karakteri ve dinamik kişiliğiyle, siyasi arenaya farklı bir soluk getirdi. Kendi tarzı ve yaklaşımıyla, siyasetin sıradanlaşmış yüzüne yeni bir boyut kazandırdı. Uzun süredir Fransa'da sürgün hayatı yaşayan Uzan, Türk siyasetinden asla geri kalmıyor. Kendisi bugün hala sosyal yaşamıyla hatırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayhan Sicimioğlu'nun birbirinden ilginç isimlerin bir araya geldiği Cem Uzan anısı yeniden gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
brahim Tatlıses, Whitney Houston ve Bobby Brown'ın bir araya geldiği fıkra gibi anı, özellikle Cem Uzan dönemini hatırlamayanların beynini yaktı.
İşte o anı;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın