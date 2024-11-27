Ayhan Sicimioğlu'nun İbrahim Tatlıses, Whitney Houston ve Bobby Brown'la Bir Araya Geldiği Bir Acayip Anısı

Cem Uzan, Türkiye'nin politik sahnesindeki en çarpıcı figürlerden biri olarak tarihe damga vurdu bildiğiniz üzere. Kendine özgü karakteri ve dinamik kişiliğiyle, siyasi arenaya farklı bir soluk getirdi. Kendi tarzı ve yaklaşımıyla, siyasetin sıradanlaşmış yüzüne yeni bir boyut kazandırdı. Uzun süredir Fransa'da sürgün hayatı yaşayan Uzan, Türk siyasetinden asla geri kalmıyor. Kendisi bugün hala sosyal yaşamıyla hatırlanıyor.