Sergen Yalçın Canlı Yayında Dalgınlıkla Eline Sigara Alınca Candaş Tolga Işık Reklama Gitmek Zorunda Kaldı

Sergen Yalçın Türk futbolunun en dikkat çekici isimlerinden biri. Kendine özgü tarzı ve futbol zekasıyla tanıdığımız Yalçın, hem futbolculuk kariyerinde hem de teknik direktörlük döneminde başarılara imza attı. Kendisi Televizyon programlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor bildiğiniz üzere. Yetenek Sizsiniz ile başlayan televizyon kariyerinde de kendi tarzını konuşturmayı başardı.