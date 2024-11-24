Sergen Yalçın Canlı Yayında Dalgınlıkla Eline Sigara Alınca Candaş Tolga Işık Reklama Gitmek Zorunda Kaldı

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Sergen Yalçın Türk futbolunun en dikkat çekici isimlerinden biri. Kendine özgü tarzı ve futbol zekasıyla tanıdığımız Yalçın, hem futbolculuk kariyerinde hem de teknik direktörlük döneminde başarılara imza attı. Kendisi Televizyon programlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor bildiğiniz üzere. Yetenek Sizsiniz ile başlayan televizyon kariyerinde de kendi tarzını konuşturmayı başardı.
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Sergen Yalçın canlı yayın esnasında dalgınlıkla sigarasını çıkardı.
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Durumu fark eden Candş Tolga Işık apar topar reklama gitmek zorunda kaldı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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