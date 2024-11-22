Cem Yılmaz'ın ODTÜ'deki Söyleşisine Giden Çift Herkesin Merak Ettiği O Soruyu Sordu: "Sen Kime Gülüyorsun?"

Ülkemizin komedi sahnesinin en parlak yıldızlarından biri Cem Yılmaz. Kendisi yıllar geçse de hala büyük bir hayran kitlesine sahip. Kendi alanında bir ikon haline gelen bu başarılı komedyen filmleri ve dizileri ile de beğeni topluyor. Son dönemde kendisini daha çok magazin sahnesinde görüyoruz. Fakat aynı zamanda söyleşilerle hayranlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.