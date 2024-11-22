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Cem Yılmaz'ın ODTÜ'deki Söyleşisine Giden Çift Herkesin Merak Ettiği O Soruyu Sordu: "Sen Kime Gülüyorsun?"

Cem Yılmaz'ın ODTÜ'deki Söyleşisine Giden Çift Herkesin Merak Ettiği O Soruyu Sordu: "Sen Kime Gülüyorsun?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.11.2024 - 17:26

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Ülkemizin komedi sahnesinin en parlak yıldızlarından biri Cem Yılmaz. Kendisi yıllar geçse de hala büyük bir hayran kitlesine sahip. Kendi alanında bir ikon haline gelen bu başarılı komedyen filmleri ve dizileri ile de beğeni topluyor. Son dönemde kendisini daha çok magazin sahnesinde görüyoruz. Fakat aynı zamanda söyleşilerle hayranlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

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Cem Yılmaz'ın ODTÜ'deki söyleşisine katılan bir çift ünlü komedyene "Senin hayatında bir Cem Yılmaz yok, sen kime gülüyorsun?" sorusunu sordu.

Cem Yılmaz'ın ODTÜ'deki söyleşisine katılan bir çift ünlü komedyene "Senin hayatında bir Cem Yılmaz yok, sen kime gülüyorsun?" sorusunu sordu.

Gülmek konusunda iştahlı olduğunu söyleyen Yılmaz "Dayım komik bir şey anlatsın ona da gülerim" dedi.

Gülmek konusunda iştahlı olduğunu söyleyen Yılmaz "Dayım komik bir şey anlatsın ona da gülerim" dedi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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