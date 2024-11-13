Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Tutuklanan İbrahim Yılmaz'ın Lüks Evini Gösterdiği Video Yeniden Hatırlandı

İçerik üreticisi İbrahim Yılmaz'ı, takipçilerine para dağıttığı videoları ile tanıyor olabilirsiniz. Önceleri sokakta satış yapan emekçilere yardım yaptığı videolar ile fenomen haline gelen Yılmaz 'Bugün eve erken git' sözleriyle hafızalarımıza kazınmıştı. Kendisi geçtiğimiz gün düzenlenen yasa dışı bahis reklamı operasyonunda gözaltına alınanlar arasındaydı. Gözaltına alındığı sırada gazetecilere el sallaması dikkat çeken Yılmaz tutuklandı. İbrahim Yılmaz'ın bir sosyal meda kullanıcısına evinin kapılarını açtığı video operasyonun ardından yeniden hatırlandı.