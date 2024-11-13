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Bir Psikolog Anlattı: Kumar Bağımlılığı Nasıl Başlar ve Bu Bağımlılıktan Nasıl Kurtulunur?

Bir Psikolog Anlattı: Kumar Bağımlılığı Nasıl Başlar ve Bu Bağımlılıktan Nasıl Kurtulunur?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.11.2024 - 18:22

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Ülkemizin son günlerdeki gündemi, yasa dışı bahis operasyonu bildiğiniz üzere. Operasyona Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi ünlülerin de ismi karıştı. Yasa dışı bahis övme ve reklamını yapma suçlarından açılan soruşturma kapsamında 20 kişi için gözaltı talimatı verildi. Sağlık sorunları ile mücadele eden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise 'ev hapsi' kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti. Olayın ardından bir psikolog durumla ilgili bilgilendirici bir video paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCPVDD...
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Serdar Ortaç'ın yıllardır kumar bağımlılığıyla mücadele ettiği hepimizin malumu. Kendisi bu bataklıktan bir türlü kurtulamadı.

Serdar Ortaç'ın yıllardır kumar bağımlılığıyla mücadele ettiği hepimizin malumu. Kendisi bu bataklıktan bir türlü kurtulamadı.

Klinik Psikolog Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu, kumar bağımlılığının nasıl başladığını ve hangi noktada kurtulmamız gerektiğini açıkladı.

Klinik Psikolog Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu, kumar bağımlılığının nasıl başladığını ve hangi noktada kurtulmamız gerektiğini açıkladı.

Özellikle kumar bağımlılığının oldukça arttığı bu dönemde verdiği bilgiler oldukça aydınlatıcı oldu.n

İşte o video;

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