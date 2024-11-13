Bir Psikolog Anlattı: Kumar Bağımlılığı Nasıl Başlar ve Bu Bağımlılıktan Nasıl Kurtulunur?

Ülkemizin son günlerdeki gündemi, yasa dışı bahis operasyonu bildiğiniz üzere. Operasyona Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi ünlülerin de ismi karıştı. Yasa dışı bahis övme ve reklamını yapma suçlarından açılan soruşturma kapsamında 20 kişi için gözaltı talimatı verildi. Sağlık sorunları ile mücadele eden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise 'ev hapsi' kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti. Olayın ardından bir psikolog durumla ilgili bilgilendirici bir video paylaştı.