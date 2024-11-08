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Bir Yumurtayla Çözmüşler: Bir Grup Fizyoterapi Öğrencisinin 'Kayroprakti' Eğitimi Aldığı Anlar

Bir Yumurtayla Çözmüşler: Bir Grup Fizyoterapi Öğrencisinin 'Kayroprakti' Eğitimi Aldığı Anlar

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.11.2024 - 19:23

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Son zamanlarda, sağlık alanında karşımıza çıkan yeni bir tedavi yöntemi olan kayroprakti, giderek daha fazla popülerlik kazanıyor. Bu yöntemde, vücuttaki ağrıları ve rahatsızlıkları gidermek için özellikle omurga üzerinde uygulanan manuel terapi tekniklerini kullanılır. Kayroprakti, özellikle bel ve boyun ağrılarına karşı oldukça etkili bir çözüm sunuyor. Kayroprakti uygulaması, hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor ve bu alanda oldukça başarılı sonuçlar elde ediyor. Tüm bunların yanında bu terapi sosyal medyada da oldukça popüler. İzleyenlerde adeta bir hipnoz etkisi yaratıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCB_av...
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Sosyal medyada kayroprakti eğitimi alan fizyoterapi öğrencilerinin ders anları paylaşıldı.

Sosyal medyada kayroprakti eğitimi alan fizyoterapi öğrencilerinin ders anları paylaşıldı.

Bu tekniğin sadece bir yumurta yardımıyla öğreniliyor olması pek çok kişiyi şaşırttı.

Bu tekniğin sadece bir yumurta yardımıyla öğreniliyor olması pek çok kişiyi şaşırttı.

İşte o eğitim;

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