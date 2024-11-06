İtfaiye Erlerinin İntihar Etmek İsteyen İnsanlara Yaptığı İlginç Müdahaleler İzleyenleri Dehşete Düşürdü

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBQjYB...
İtfaiye erleri, ambulans görevlileri, kurtarma ekipleri herkes için hayati önem taşır. İnsanların en zor anlarında, en kritik durumlarda yanlarında olan, adeta bir can simidi olan bu ekipler, kendi canlarını hiçe sayarak başkalarının hayatını kurtarmak için çabalar. Her türlü zorluğa göğüs geren, her türlü riski göze alan bu kahramanlar, toplumun her kesiminden insanın hayatını kurtarmak için var güçleriyle çalışırlar. Fakat bazen, kurtarma operasyonları sırasında aortaya ilginç görüntüler çıkabiliyor.
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Sosyal medyada, kurtarma ekiplerini intihara kalkışan insanlara müdahale ettiği anlar paylaşıldı.
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İnsanları kurtarabilmek için kullandıkları yöntem biraz sert gelince, o anlara güldüren yorumlar da geldi.
İşte o video;
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