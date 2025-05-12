Tır ile Yola Girdiği İçin Ceza Yedi: “Helal Etmiyorum” Dedikçe Trafik Polisi Cezayı Katladı

Bir tır şoförünün başına gelen ilginç olay araç içi kameraya yansıdı. Tır şoförü ekmek almak için girmemesi gereken bir yola tırla girince trafik polisi 993 TL ceza yazdı. Ancak sonrasında yaşanan diyalog sebebiyle ceza git gide artmaya başladı. Tır şoförü, kesilen ceza için hakkını helal etmediğini dile getirdi. Bunu duyan trafik polisi cezayı artırdı. İkili arasındaki inatlaşma sonucu ceza 5 bin 100 TL oldu. Gelin bir de o anları izleyelim!