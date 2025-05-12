Japonya’da Yollara Yapılan Yamalardaki İşçilik Övgüleri Topladı: Türkiye ile Kıyaslandı

@murat.recepkirgil adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir Türk, Japonya’ya dair paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İçerik üreticisi, şimdiyse Japonya’da yollara yapılan yamaları kayda aldı ve paylaştı. Yol çalışmalarından sonra yapılan yamalar eski haliyle neredeyse birebirdi. Ne yükseklik, ne göçük hiçbir şey yoktu. İşçiliğin özenli olması Türkiye ile kıyaslandı. Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Japonya sık sık övgülerle gündeme geliyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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