Japonya’da Yollara Yapılan Yamalardaki İşçilik Övgüleri Topladı: Türkiye ile Kıyaslandı

İşlerine verdikleri önem ve titiz çalışmaları yalnızca bu videodaki gibi yollarda değil birçok konuda söz konusu. Yaşam tarzı olarak düzeni benimsemiş olmaları da övgüleri topluyor.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye’de de yol çalışmalarından sonra böyle yamalar görmek mümkün mü? Yorumlarda buluşalım!