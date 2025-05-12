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Japonya’da Yollara Yapılan Yamalardaki İşçilik Övgüleri Topladı: Türkiye ile Kıyaslandı

Japonya’da Yollara Yapılan Yamalardaki İşçilik Övgüleri Topladı: Türkiye ile Kıyaslandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.05.2025 - 09:02

İçerik Devam Ediyor

@murat.recepkirgil adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir Türk, Japonya’ya dair paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İçerik üreticisi, şimdiyse Japonya’da yollara yapılan yamaları kayda aldı ve paylaştı. Yol çalışmalarından sonra yapılan yamalar eski haliyle neredeyse birebirdi. Ne yükseklik, ne göçük hiçbir şey yoktu. İşçiliğin özenli olması Türkiye ile kıyaslandı. Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Japonya sık sık övgülerle gündeme geliyor.

Japonya sık sık övgülerle gündeme geliyor.

İşlerine verdikleri önem ve titiz çalışmaları yalnızca bu videodaki gibi yollarda değil birçok konuda söz konusu. Yaşam tarzı olarak düzeni benimsemiş olmaları da övgüleri topluyor. 

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye’de de yol çalışmalarından sonra böyle yamalar görmek mümkün mü? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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