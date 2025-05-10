1992’de Ankara’nın İlk Metrosunun Yapıldığı Anlara Ait Görüntülerle Geçmişe Yolculuk

Ankaray’ın yanı sıra birçok metro hattı da faaliyete geçmiş olsa da, Ankaray’ın Kızılay durağına sefer gerçekleştiriyor olması popülerliğini korumasında rol oynuyor.

Eski Ankara’da zamanda yolculuk yaptığımız görüntülerle ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!