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1992’de Ankara’nın İlk Metrosunun Yapıldığı Anlara Ait Görüntülerle Geçmişe Yolculuk

1992’de Ankara’nın İlk Metrosunun Yapıldığı Anlara Ait Görüntülerle Geçmişe Yolculuk

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.05.2025 - 17:23

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Ankara’yı raylı sistemle tanıştıran ve 1992’de inşasına başlanan Ankaray’ın yapım aşamasına dair görüntüleri Anadolu Ajansı paylaştı. Geçmişe kısa bir yolculuk yapmamıza vesile olan görüntülerle birlikte Ankara’nın değişimi de gözler önüne serilmişti. Yerin yedi metre altında gerçekleşen futbol maçı da dikkat çekmişti. Gelin o anlara birlikte bakalım!

Kaynak: AA

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İşte detaylar 👇

Ankaray günümüzde hala hizmet vermekte olan raylı sistemlerden.

Ankaray günümüzde hala hizmet vermekte olan raylı sistemlerden.

Ankaray’ın yanı sıra birçok metro hattı da faaliyete geçmiş olsa da, Ankaray’ın Kızılay durağına sefer gerçekleştiriyor olması popülerliğini korumasında rol oynuyor.

Eski Ankara’da zamanda yolculuk yaptığımız görüntülerle ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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