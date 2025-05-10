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İçerik Üreticisi Berk Keklik’ten Herkese Tanıdık Gelecek Toksik İlişkilere Güldüren Parodi!

İçerik Üreticisi Berk Keklik’ten Herkese Tanıdık Gelecek Toksik İlişkilere Güldüren Parodi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.05.2025 - 13:19

İçerik Devam Ediyor

Ömrümüzü tüketen o toksik ilişkiler… “Bu son kavgamız” dersin son olmaz, “Bitti artık” dersin bitmez, “Artık mutluyuz” dersin ama imkansızdır. Daha nice örnekle toksik ilişki yaşayanlar bilir ki işin içinden sağlıklı bir şekilde sıyrılıp sıçmak epey vakit alır. İçerik üreticisi Berk Keklik de “Toksik ilişkisi olan arkadaşına gittin” notuyla paylaştığı parodi videosuyla beğenilerin odağı oldu. Toksik ilişki yaşayanlar videoda kendini gördü…

Gelin bir de birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

İnsanı ilişkilerden soğutan bu toksik sürecin sonlanması gerektiğini kabul etmek zor olabiliyor.

İnsanı ilişkilerden soğutan bu toksik sürecin sonlanması gerektiğini kabul etmek zor olabiliyor.

Ancak toksik ilişki yaşayan da, Berk Keklik’in videosunda da olduğu gibi toksik ilişkiye şahit olanlar da bu süreçte epey yıpranıyor. Arkadaşlık ilişkileri sonlanıyor, kavgalar bitmiyor, kafa bi’ an olsun rahat olmuyor… 

Gördüğünüz yerde kaçmanız gereken bu ilişkiler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Arwen

Şu eziyeti kendine yaşatan mazoşisttir, net. Biz kırmayalım diye pamuklara sarıyoruz millet bağır çağır saygı yerlerde.