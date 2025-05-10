İçerik Üreticisi Berk Keklik’ten Herkese Tanıdık Gelecek Toksik İlişkilere Güldüren Parodi!

Ancak toksik ilişki yaşayan da, Berk Keklik’in videosunda da olduğu gibi toksik ilişkiye şahit olanlar da bu süreçte epey yıpranıyor. Arkadaşlık ilişkileri sonlanıyor, kavgalar bitmiyor, kafa bi’ an olsun rahat olmuyor…

Gördüğünüz yerde kaçmanız gereken bu ilişkiler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!