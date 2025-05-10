İçerik Üreticisi Berk Keklik’ten Herkese Tanıdık Gelecek Toksik İlişkilere Güldüren Parodi!

Ömrümüzü tüketen o toksik ilişkiler… “Bu son kavgamız” dersin son olmaz, “Bitti artık” dersin bitmez, “Artık mutluyuz” dersin ama imkansızdır. Daha nice örnekle toksik ilişki yaşayanlar bilir ki işin içinden sağlıklı bir şekilde sıyrılıp sıçmak epey vakit alır. İçerik üreticisi Berk Keklik de “Toksik ilişkisi olan arkadaşına gittin” notuyla paylaştığı parodi videosuyla beğenilerin odağı oldu. Toksik ilişki yaşayanlar videoda kendini gördü…
Gelin bir de birlikte izleyelim!
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İnsanı ilişkilerden soğutan bu toksik sürecin sonlanması gerektiğini kabul etmek zor olabiliyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Şu eziyeti kendine yaşatan mazoşisttir, net. Biz kırmayalım diye pamuklara sarıyoruz millet bağır çağır saygı yerlerde.