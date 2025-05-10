Neden Sevgilim Yok Diye Düşünenlerin Soru İşaretlerini Giderecek O Parodi Video!

@esrita.97 adlı Instagram hesabından içerikler üreten genç yetenek, parodi videoları ve oyunculuğuyla beğenileri toplamayı başaran isimlerden. Esra Çelik, her videosunda hayattan gerçekleri aktardığı için izlerken tebessümler de eksik olmuyor. Şimdiyse “Neden sevgilin yok?” sorusuna yanıtıyla güldüren bir parodi video çekti.
Sizler de aynı soruyu düşünenlerdenseniz gelin detaylara geçelim!
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Günümüz ilişkilerinde dikiş tutturabilmek takdire şayan desek yeridir.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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