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Neden Sevgilim Yok Diye Düşünenlerin Soru İşaretlerini Giderecek O Parodi Video!

Neden Sevgilim Yok Diye Düşünenlerin Soru İşaretlerini Giderecek O Parodi Video!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.05.2025 - 12:42

İçerik Devam Ediyor

@esrita.97 adlı Instagram hesabından içerikler üreten genç yetenek, parodi videoları ve oyunculuğuyla beğenileri toplamayı başaran isimlerden. Esra Çelik, her videosunda hayattan gerçekleri aktardığı için izlerken tebessümler de eksik olmuyor. Şimdiyse “Neden sevgilin yok?” sorusuna yanıtıyla güldüren bir parodi video çekti.

Sizler de aynı soruyu düşünenlerdenseniz gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Günümüz ilişkilerinde dikiş tutturabilmek takdire şayan desek yeridir.

Günümüz ilişkilerinde dikiş tutturabilmek takdire şayan desek yeridir.

İçerik üreticisi de insanların neden ilişki sahibi olamadığını matematik hesabıyla açıklamıştı. Zaten artık kimsenin ilişki düşünmemeye başladığı bir döneme evrilirken siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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