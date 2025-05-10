Parkta Yaşayan Yaralı Ördeği Kurtaran Hayvansever Ona Sunduğu Yeni Hayatla İçimizi Isıttı

Bir arada olan hayvan dostlarımız zaman zaman geçimsizlikler yaşayabiliyor. Bu kavgalar bazen yaralamalarla bitse de bazen ölümle sonuçlanabiliyor. Bir hayvansever de parkta yaşayan bir ördeğin diğer ördekler tarafından hırpalandığını fark edince onu nasıl kurtardığını paylaştı. Gönülleri fetheden hayvansever, içimizi ısıtan anlara vesile oldu. Gelin birlikte izleyelim, güne güzel başlayalım!
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İşte o anlar 👇
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Ördek dostumuz şanslı olanlardandı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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