Parkta Yaşayan Yaralı Ördeği Kurtaran Hayvansever Ona Sunduğu Yeni Hayatla İçimizi Isıttı

Bir arada olan hayvan dostlarımız zaman zaman geçimsizlikler yaşayabiliyor. Bu kavgalar bazen yaralamalarla bitse de bazen ölümle sonuçlanabiliyor. Bir hayvansever de parkta yaşayan bir ördeğin diğer ördekler tarafından hırpalandığını fark edince onu nasıl kurtardığını paylaştı. Gönülleri fetheden hayvansever, içimizi ısıtan anlara vesile oldu. Gelin birlikte izleyelim, güne güzel başlayalım!