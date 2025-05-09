İstanbul’da Ailesiyle Kahvaltıya Giden Kadının İşletme Tarafından Duyduğu Anlamsız Kurallar Şoke Etti

Selen Gültiken adlı kadın, ailesiyle kahvaltı yapmak istedikleri güzel bir gün başlangıcında tercih ettikleri kafe sebebiyle nasıl mağdur olduklarını TikTok hesabından anlattı. Ailecek İstanbul Bebek’te bir kafeye gittiklerini söyleyen kadın, 5 kişi olmalarına rağmen iki kişilik masaya oturmalarının istendiğini ve aynı zamanda masa birleştirilemeyeceğinin söylendiğini aktardı. İşletme, masa birleştirmek istemediği için aile kahvaltısı hayalleri ayrı masada yaşanmıştı.
Gelin detayları bir de kendisinden dinleyelim.
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İşletme ne sebep sunmuş olursa olsun kulağa pek de mantıklı gelmemişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Lan İnşallah Ülkem de herkesin böyle b.ktan dertleri olur inşallah..!
İki kişilik masaya 5 kişi oturun dediği an o mekanı terk etmemekle hata etmişsin abla
Buda dertmi ????