İstanbul’da Ailesiyle Kahvaltıya Giden Kadının İşletme Tarafından Duyduğu Anlamsız Kurallar Şoke Etti

Selen Gültiken adlı kadın, ailesiyle kahvaltı yapmak istedikleri güzel bir gün başlangıcında tercih ettikleri kafe sebebiyle nasıl mağdur olduklarını TikTok hesabından anlattı. Ailecek İstanbul Bebek’te bir kafeye gittiklerini söyleyen kadın, 5 kişi olmalarına rağmen iki kişilik masaya oturmalarının istendiğini ve aynı zamanda masa birleştirilemeyeceğinin söylendiğini aktardı. İşletme, masa birleştirmek istemediği için aile kahvaltısı hayalleri ayrı masada yaşanmıştı.

Gelin detayları bir de kendisinden dinleyelim.