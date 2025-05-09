Kocaeli Üniversitesi’nde Engelli Bir Öğrenci Tuvalet Eksikliğini Dile Getirdi: Rektör ise Çözüm Bağış Dedi
Kocaeli Üniversitesi’nde rektör ile öğrenciler arasında konferans gerçekleşti. Engelli bir öğrenci, tuvaletlere erişimde eksiklik olduğunu söyleyerek eleştirisini dile getirdi. Üniversitelerinin engelli bireylere uygun olduğuna dair tanıtım yaptıklarını ancak uygun olmadığını söyledi. Öncesinde de durumu mail ile bildirmişti. Rektör ise maili gördüğünü dile getirerek, 'Kendi gayretlerinizle bağışların artırılması konusunda destek sağlarsanız erişilebilirliğe çevirebiliriz.' yanıtını verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rektörün yanıtı sosyal medya gündemine oturdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
öğrenci destek verecekse sen ne diye rektörsün? sen ver o desteği
Rektörlerin cukkaladığı paralarla her kampüse hatta her ilçeye 5 yıldızlı tuvalet zinciri kurulur, sadece devleti tırtıkladıklarından veya tıp fakültelerinin... Devamını Gör
Sen kalk o zaman koltuktan o arkadaşlar otursun.. zaten bir halt yapamıyorsun rektör efendi!