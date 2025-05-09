Kocaeli Üniversitesi’nde Engelli Bir Öğrenci Tuvalet Eksikliğini Dile Getirdi: Rektör ise Çözüm Bağış Dedi

Kocaeli Üniversitesi’nde rektör ile öğrenciler arasında konferans gerçekleşti. Engelli bir öğrenci, tuvaletlere erişimde eksiklik olduğunu söyleyerek eleştirisini dile getirdi. Üniversitelerinin engelli bireylere uygun olduğuna dair tanıtım yaptıklarını ancak uygun olmadığını söyledi. Öncesinde de durumu mail ile bildirmişti. Rektör ise maili gördüğünü dile getirerek, 'Kendi gayretlerinizle bağışların artırılması konusunda destek sağlarsanız erişilebilirliğe çevirebiliriz.' yanıtını verdi.