onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kocaeli Üniversitesi’nde Engelli Bir Öğrenci Tuvalet Eksikliğini Dile Getirdi: Rektör ise Çözüm Bağış Dedi

Kocaeli Üniversitesi’nde Engelli Bir Öğrenci Tuvalet Eksikliğini Dile Getirdi: Rektör ise Çözüm Bağış Dedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.05.2025 - 13:37

Kocaeli Üniversitesi’nde rektör ile öğrenciler arasında konferans gerçekleşti. Engelli bir öğrenci, tuvaletlere erişimde eksiklik olduğunu söyleyerek eleştirisini dile getirdi. Üniversitelerinin engelli bireylere uygun olduğuna dair tanıtım yaptıklarını ancak uygun olmadığını söyledi. Öncesinde de durumu mail ile bildirmişti. Rektör ise maili gördüğünü dile getirerek, 'Kendi gayretlerinizle bağışların artırılması konusunda destek sağlarsanız erişilebilirliğe çevirebiliriz.' yanıtını verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Rektörün yanıtı sosyal medya gündemine oturdu.

Rektörün yanıtı sosyal medya gündemine oturdu.

Eleştiriler kısa sürede büyürken, söz konusu durumun öğrencilerin desteği ile değil okul tarafından düzenlenmesi gerektiği ifade edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
6
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
lily

öğrenci destek verecekse sen ne diye rektörsün? sen ver o desteği

Reynas YILDIZ

Rektörlerin cukkaladığı paralarla her kampüse hatta her ilçeye 5 yıldızlı tuvalet zinciri kurulur, sadece devleti tırtıkladıklarından veya tıp fakültelerinin... Devamını Gör

ozzymandias27

Sen kalk o zaman koltuktan o arkadaşlar otursun.. zaten bir halt yapamıyorsun rektör efendi!