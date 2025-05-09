Özgür Özel'den Yılmaz Özdil'e Kendi Televizyonunda Sert Bir Yanıt Geldi
Özgür Özel geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sinemacı ve siyasetçi Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni için Atatürk Kültür Merkezi'ni ziyaret etmişti. CHP Genel Başkanının tören çıkışı Selçuk Tengioğlu isimli şahıs tarafından yumruklu saldırıya uğraması ise gündeme bomba gibi düşrü.
Pek çok kişi olayda bir güvenlik zaafiyeti olabileceğini vurguladı. Yılmaz Özdil ise bu güvenlik zaafiyetini eleştirdi, Özel'in siyaseten yumuşadığını öne sürdü. Geçtiğimiz akşam Yılmaz Özdil'in çalıştığı Sözcü TV'ye konuk olan Özel'in Özdil hakkında söyleyecekleri merak ediliyordu. Özel'in yanıtıyla olay polemiğe dönüştü.
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Özgür Özel AKM çıkışı saldırıya uğramış. Pek çok farklı kanattan siyasetçi olayı kınamıştı.
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Yılmaz Özdil de olayı şöyle yorumladı. "Armut gibi geziyor" ifadeleri tepki çekti.
Dün akşam Sözcü TV'de Yılmaz Özdil'in beraber program yaptığı İpek Özbey'in konuğu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'di.
Yılmaz Özdil ise X hesabından peş peşe yanıtlar verdi.
Özel'in kendisine verdiği yanıtı tekrar paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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